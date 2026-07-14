Conductora de ‘Hechos’, de Azteca, se casó en LUJOSA BODA con su novia, una reconocida productora

“Las dos trabajan en Televisión Azteca y después de una relación de varios años, finalmente unieron sus vidas este fin de semana en Tepoztlán, Morelos”.

Fue el pasado fin de semana cuando contrajo matrimonio la conductora de noticias Nina Andrade con la famosa productora Fabiola Ochoa, en Tepoztlán, Morelos. A través de sus redes sociales, compañeros de la presentadora de ‘Hechos’ como Linet Puente, Alejandro Villalvazo y Christian Lara compartieron imágenes de la ceremonia.

Las novias lucieron vestidos blancos y tuvieron como invitados a gran parte de los conductores de ADN 40, quienes les hicieron patentes sus mejores deseos.

“Hubo boda en Televisión Azteca… varios de mis compañeros de Televisión Azteca estaban en la boda de Nina Andrade en Tepoztlán, Morelos, con la productora Fabiola Ochoa, las dos trabajan en Televisión Azteca y después de una relación de varios años, finalmente unieron sus vidas este fin de semana en Tepoztlán, Morelos”, relató Flor Rubio en su programa de YouTube.

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La conductora de #Hechos, Nina Andrade, contrajo matrimonio con la productora Fabiola Ochoa durante una ceremonia celebrada en #Tepoztlán, #Morelos.



La boda reunió a familiares, amigos y compañeros de #TVAzteca y ADN 40, quienes… pic.twitter.com/K0AJr6NWFd — 24 Morelos (@24_morelos) July 14, 2026

Y añadió que “nos enteramos todos de este bonito matrimonio por las redes sociales de nuestros compañeros. Todo el equipo de noticias andaba por ahí… Estaba Alejandro Villalvazo, Linet Puente, Vaitiaré Mateos, Christian Lara”, dijo la periodista.

También explicó que “a Nina la podemos ver muy temprano en las mañanas en la señal de ADN 40 y Fabiola es productora de diferentes espacios noticiosos en TV Azteca”.

¿Quién es Nina Andrade?

Comenzó su carrera como reportera en el área de noticias internacionales y en 2020, dio un salto al convertirse en conductora de emisiones como ‘Hechos Primera Línea’.

Andreina Andrade, nombre real de la presentadora, es una periodista originaria de Venezuela que se sumó a las filas de Azteca en 2016.

Nació el 26 de julio de 1991 y estudio la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro.

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Por su parte, Fabiola Ochoa es directora de producción de noticias y estudió en la Universidad Autonoma Metropolitana.