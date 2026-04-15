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Hollywood

La famosa dermatóloga Sandra Lee sufre DERRAME CEREBRAL en plena grabación: una parte de su “cerebro murió”

La especialista de ‘Home & Health’ dijo que confundió los síntomas con un malestar pasajero.

Abril 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La dermatóloga estadounidense Sandra Lee dio detalles del derrame cerebral que sufrió.

YouTube/Instagram

“Extendía la mano y simplemente se caía lentamente. Me di cuenta de que tenía problemas para articular y pronunciar”.

La reconocida dermatóloga Sandra Lee sufrió un terrible accidente cerebrovascular durante la grabación de su programa ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’ por lo que una parte de su “cerebro murió”.

El percance ocurrió en el pasado mes de noviembre, sin embargo, apenas se conocen los detalles del derrame cerebral que enfrentó la famosa experta de la piel.

En una entrevista con la revista People, Lee relató que los primeros síntomas se hicieron presentes mientras se encontraba trabajando en el set de televisión, sin embargo, pensó que los malestares eran una reacción pasajera.

“Ocurrió mientras estaba filmando el programa. Tuve lo que pensé que era un sofoco. Empecé a sudar mucho y no me sentía como yo misma”, señaló.

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La doctora Sandra indicó que, tras finalizar la jornada de grabaciones, fue a la casa de sus padres, donde los síntomas continuaron. Además, señaló que durante la noche tuvo problemas para dormir y comenzó a notar cambios en su movilidad.

“Me sentía muy inquieta. En una pierna tenía dolores punzantes. Noté que me costaba bajar las escaleras”, explicó. Y añadió que permaneció en la vivienda familiar durante la noche. Al día siguiente, describió un empeoramiento en su condición, particularmente en el lado izquierdo de su cuerpo.

“Extendía la mano y simplemente se caía lentamente. Me di cuenta de que tenía problemas para articular y pronunciar”, detalló. En ese momento, la doctora Lee consideró estar atravesando un evento neurológico. “Pensé: ‘¿Estoy teniendo un derrame cerebral?’”.

Ante el difícil panorama, el padre de la dermatóloga le insistió en acudir a un hospital.

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Una vez en la clínica, una resonancia magnética confirmó que Sandra había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

“Fue un shock. Como médica no podía negar que tenía dificultad para hablar y debilidad en un lado, pero pensaba: ‘Esto es un sueño, ¿verdad?’. Lo que ocurrió esencialmente es que una parte de mi cerebro murió”, dijo.

Como consecuencia de lo vivido, la producción de su programa ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’ se puso en pausa por dos meses para que Lee se rehabilitara.

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El susto que vivió la experta de la piel fue mayor, pues llegó a considerar el no poder retomar completamente sus funciones médicas, incluyendo procedimientos quirúrgicos, mismos que son esenciales en su trabajo.

Sin embargo, tras el proceso de recuperación, la doctora afirma que ha podido retomar gran parte de sus actividades. “Ahora estoy prácticamente de vuelta a la normalidad”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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