Marc Anthony se convierte en padre por OCTAVA VEZ; presume a su hija y el significado de su nombre

“No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija, una niña a la que llamaron Myla. La pareja compartió la noticia de la llegada de su bebé a través de redes sociales junto a una serie de fotos, las primeras de la nena.

La modelo paraguaya y el músico boricua se mostraron felices y emocionados por vivir esta nueva etapa donde crece su familia. Y es que ya compartían la crianza de Marquito, quien cumplió tres años.

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La pareja mostró por primera vez a la nueva integrante de la familia particularmente en una postal en la que el hermano mayor sostiene a Myla en brazos.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA, no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”.

Otra de las imágenes muestra las manos de Marc, Nadia, Marc Jr. Y Myla juntas.

Con respecto al nombre de la menor, que se mantuvo reservado hasta su nacimiento, su significado está relacionado a un “milagro” o una “maravilla” y su origen está vinculado a la “cultura moderna” de Estados Unidos.

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En tanto, Myla se convierte en la octava hija del salsero.