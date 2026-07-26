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¿A quién le dio Natanael Cano un millón de pesos y por qué?

El cantante lanza su nuevo disco e hizo una promoción con sus fans

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Natanael Cano y su ganador

Instagram

En cuanto se supo que había recibido un millón de pesos, aparecieron amigos y parientes en su cuenta de Instagram.

Ángel Ibarra es un fan de los corridos y de Natanael Cano que terminó este sábado mucho más adinerado de lo que lo empezó.
La historia comenzó el viernes cuando el cantante anunció que como parte del lanzamiento de su nuevo disco, echaría a andar una dinámica para premiar a sus seguidores.
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¿Quién ganó el premio de Natanael Cano?

Natanael explicó que el premio sería un millón de pesos para su seguidor que pudiera reunir una serie de pistas en forma de códigos qr que estaban esparcidos por diferentes partes de la Ciudad de México.
Este sábado, efectivamente, comenzó el rally en una tienda de tenis y ropa deportiva en la zona de Polanco.

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Luego de varias horas de búsqueda de códigos, el fan más rápido en conseguir la totalidad de pistas fue Ángel Ibarra.
El mismo Natanael Cano se presentó para hacerle entrega del cheque por un millón de pesos en una ceremonia en la calle.

Un pequeño tumulto de fans del cantante se reunió para corear su nombre.
Para Ángel Ibarra, el triunfo significó también volverse viral por unas horas: decenas de fans le escribieron en su perfil de Instagram para pedirle dinero en tono de broma.

Natanel Cano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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