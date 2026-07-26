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Una muerte sorprende a Bely y Beto a unas horas de presentarse en Argentina: “Despedimos a un gran amigo”

El espectáculo infantil está de gira por varias ciudades de Argentina, incluyendo Buenos Aires, la capital

Julio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
bely y beto muerte.jpg

Bely y Beto, de luto

Instagram

Bely y Beto está de gira por Sudamérica.

Este fin de semana se presenta en el Teatro Nacional Sancor de Buenos Aires, Argentina, en donde su espectáculo y canciones son muy populares.
El viaje, sin embargo, tuvo una fatalidad: murió uno de sus colaboradores más cercanos y con mayor tiempo trabajando en el proyecto: Samuel Garza Rodríguez.

“Samuel fue mucho más que un integrante de nuestro equipo. Durante el tiempo que compartimos con él, nos regaló su profesionalismo, compromiso, alegría y calidad humana”, publicó Bely y Beto en un comunicado.

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El mensaje de luto de Bely y Beto

El espectáculo en Buenos Aires este sábado no se canceló pero Bely y Beto sí hicieron un alto en la promoción del show para despedir a Samuel, quien formaba parte del equipo de producción digital.

“Su dedicación y entrega dejaron una huella imborrable en cada uno de nosotros, así como en todos los proyectos de los que formó parte”.

Bely y Beto cumple 30 años este 2026. Nació como un espectáculo de radio en el que Belinda Treviño interpretaba tanto a Bely como a Beto, a través de su voz.
El éxito de sus canciones la llevó a levantar un espectáculo televisivo primero y luego shows en vivo, para los cuales Beto se convirtió en una botarga.

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En un video publicado en sus redes sociales sobre la promoción de su show en Argentina se puede constatar la conexión que han logrado con el público infantil de aquel país.

muerto
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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