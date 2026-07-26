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Mauro dejó pendiente una promesa para su madre Aylín Mujica; su hermanastra promete cumplirla

Violeta Valenzuela Mujica dice que también procurará difundir la música de Mauro

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Violeta lo veía como un ejemplo

Instagram

La muerte de Mauro Menéndez no deja de generar dolor en la familia.

Pero también comienza a llegar la resignación. Por primera vez desde que murió Mauro, su hermanastra Violeta Valenzuela Mujica publicó un mensaje en honor a él.
Y resultó tan emotivo que Consuelo Duval respondió al texto con emoción: qué corazón tan hermoso tienes Violeta. Mucho que aprenderte.
Violeta comenzó su mensaje recordando lo dolorosa que fue la noticia.

“Todavía sigo en shock por tu partida. Por supuesto que he derramado algunas lágrimas y por supuesto que desearía que siguieras aquí. Pero de alguna manera, a pesar de todo, también hay un extraño sentimiento de paz… (el cual sé que muchos no entenderán, pero creo que es la paz que tu alma irradia)”.

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El mensaje de Violeta para Mauro

Junto con el mensaje, Violeta publicó una foto en la que aparece ella de niña en el hombro de Muro. Están en la playa y se ven felices como hermano mayor y hermana menor que se aman.

“Aún no entiendo por qué tu tiempo aquí fue tan corto, tal vez nunca lo entienda. Pero elijo confiar en que el Creador tenía una razón. Está bien que todavía no lo entendamos”.

Mauro fue músico y esa faceta es la que más recuerda Violeta, quien era un gran admirador de su trabajo y la manera en que entendía el oficio de hacer canciones.

“Una cosa que sí sé es que realmente viviste la vida bajo tus propios términos… La sociedad siempre nos está diciendo cómo se supone que debe verse el éxito, dónde deberíamos estar a cierta edad, qué camino se supone que debemos elegir, etc. Pero a ti nunca te importó nada de eso”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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Violeta dijo que se sentía inspirada por su ejemplo de vida y que por tanto jamás dejará que su música en el olvido.
Al mismo tiempo, Violeta le hizo una promesa relacionada con Aylín Mujica.

“También quiero prometerte algo. Siempre hablabas de todo lo que querías hacer por mami. La casa enfrente del mar que soñábamos conseguir para mami y todos los regalos que queríamos darle cuando todos llegáramos a la etapa de “lo logré”. Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo todos los que pueda. Cualquier cosa que le dé en esta vida también será de tu parte”.

Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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