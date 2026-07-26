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¿Fede Vigevani tiene pactada su salida de La Casa de los Famosos? Misterioso cartel genera dudas

¿Es cierto que el creador de contenido está anunciado para presentarse en Perú en septiembre?

Julio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
fede vigevani (2).jpg

Fede Vigevani

La Casa de los Famosos

Fede Vigevani ha protagonizado, hasta ahora, la revelación más ecléctica de La Casa de los Famosos 2026.

Un día antes de que se diera a conocer como habitante confirmado, apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México para dar entrevistas con varios medios de comunicación.
La pregunta fue directa: ¿Entrarás a La Casa de los Famosos?
Vigevani dijo que no, que no tenía necesidad ni económica ni emocional de someterse a semejante experimento social.
Y al día siguiente apareció como habitante confirmado.

Vigevani y su misterioso show en Perú

Ahora Vigevani protagoniza otro momento peculiar: justo el mismo día en que fue confirmado como habitante de La Casa de los Famosos México, se anunció en Perú su concierto en Costa 21, uno de los foros abiertos más importantes de aquel país.
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¿El problema? Que estaba anunciado para el 19 de septiembre, fecha en la que La Casa de los Famosos irá apenas a la mitad de su desarrollo.
¿Vigevani pactó su salida para esa fecha (o antes) para cumplir con ese concierto en Lima, Perú?

@riclatorrez

#fedevigevani anuncia show en #peru para el 19 de setiembre en Costa 21 . #viral #elmundodefedevigevani #lcdlfmexico

♬ sonido original - Ric La Torre

El show estuvo anunciado durante cinco días y en las redes sociales de muchos influencers y promotores de eventos se dio por hecho “el regreso de Fede” al mismo foto en el que hace un año estuvo con el mismo espectáculo con las localidades agotadas.

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Este sábado, sin embargo, y en cuestión de minutos la mayoría de esas publicaciones desaparecieron.
No existe un anuncio oficial de cancelación del evento pero la publicidad con la fecha pactada desapareció de todos los canales oficiales.
Sólo quedaron algunos videos de TikTok de creadores de contenido que habían anunciado el show desde hace días.

Fede Vigevani La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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