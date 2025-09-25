Suscríbete
Hollywood

‘Diddy’ Combs: Surge nueva demanda de estilista que lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas

Desde septiembre de 2024, el cantante permanece en prisión.

September 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
sean diddy combs abuso nueva demanda

Una nueva demanda contra el rapero se suma, su estilista lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas.

(Getty Images)

Además del infierno que ya vivía, el estilista indicó que Combs imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar.

El cantante estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta nuevos problemas legales mientras espera la sentencia en su contra por los cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

El intérprete fue condenado por un delito de prostitución, pero fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber llevado a una de las figuras más celebradas del hip hop a prisión de por vida.

El resultado aún podría enviar a Combs, de 55 años, a prisión por hasta una década y probablemente pondrá fin a su carrera como ejecutivo musical exitoso, empresario de moda, embajador de marca y estrella de televisión.

Combs fue condenado por transportar personas por todo el país, incluidas sus novias y trabajadores sexuales masculinos pagados, para participar en encuentros sexuales, una violación grave de la Ley Mann federal.

Ahora, medios internacionales reportan que el estilista del rapero, Deonte Nash, lo demandó ante la corte civil de Los Ángeles por los delitos de agresión sexual, violencia y amenazas.

@tctelevisionec

Infórmate junto a @damarisr.99 en la #NDD 📲

♬ sonido original - TC Televisión

El caso fue presentado ante los tribunales y se suma a una docena de acusaciones similares que, desde 2023, surgieron contra Combs.

En la denuncia, Nash reveló que durante los diez años que trabajó con ‘Diddy’, de 2008 a 2018, fue sometido a diversos episodios de agresión sexual y física, acoso verbal, degradación, humillación, amenazas, acecho y manipulación psicológica.

Entre los episodios de violencia, Nash relató que en una ocasión el rapero le mostró sus genitales, en 2016 lo obligó a tocarlo, y dos años después se restregó contra él de forma sexual.

Además del infierno que ya vivía, el estilista indicó que Combs imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar. Sin embargo, el acoso no se detuvo allí, ya que ‘Diddy’ usó su poder para presionarlo.

Por su parte, la abogada del intérprete de ‘I’ll be missing you’, Erica Wolff, no sólo rechazó todas las acusaciones, sino que las calificó de oportunistas.

@famososunivision

¡Enfrenta nueva acusación! 'Diddy' dejó colgada de un balcón a una famosa diseñadora 😰😱 #seancombs #diddy #DiddyParty #pdiddy #pdiddysecrets #whiteparty #pdiddynews #bryanabongolan #diseñadora #CassandraVentura #FreakOffs #polemica #Noticias #ULTIMAHORA

♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

Sean Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de extorsión y tráfico sexual. En mayo de 2025 fue enjuiciado y algunos meses más tarde fue declarado culpable por dos cargos menores por transportar personas con fines de prostitución.

La sentencia de ‘Diddy’ está programada para el 3 de octubre, y su equipo legal solicitó una pena de 14 meses.

Sean Diddy Combs
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tylor-Chase.jpg
Hollywood
Actor de ‘Nickelodeon’ es hallado viviendo en la indigencia; fans piden ayudarlo
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Vivian-Wilson-Elon-Musk.jpg
Hollywood
Hija trans de Elon Musk impacta como modelo en la Semana de la Moda pese a estar en bancarrota
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sofía-Vergara.jpg
Hollywood
Sofía Vergara sufre inesperada emergencia médica: “No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
shakira pelea (1).jpg
Viral
Tres mujeres se agarran del chongo: pelean en la fila del concierto de Shakira
La concierto de este 24 de septiembre de la cantante colombiana en el estadio Luis “Pirata” Fuente provocó gran exaltación
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
juangabrieldocumental.jpg
Famosos
Juan Gabriel ‘vive’ en ViX y Netflix… lanzan videos inéditos: “Para cuando yo no esté en el planeta”
El archivo personal del Divo de Juárez fue abierto. Te adelantamos qué encontraron y te decimos cuándo y dónde verlo
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
bobby-pulido-papa.jpg
Famosos
Se accidenta don Roberto, padre de Bobby Pulido, y termina con 5 costillas rotas
No se presentará en concierto, y su hijo reacciona.
September 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
milchorena muerte (1).jpg
Famosos
Luto en el rock mexicano: muere el “Oso” Milchorena, fundador de Three souls in my mind
El bajista estuvo en el Festival de Avándaro, tras el cual tuvo que huir de México
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores