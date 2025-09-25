‘Diddy’ Combs: Surge nueva demanda de estilista que lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas

Además del infierno que ya vivía, el estilista indicó que Combs imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar.

El cantante estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta nuevos problemas legales mientras espera la sentencia en su contra por los cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

El intérprete fue condenado por un delito de prostitución, pero fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber llevado a una de las figuras más celebradas del hip hop a prisión de por vida.

El resultado aún podría enviar a Combs, de 55 años, a prisión por hasta una década y probablemente pondrá fin a su carrera como ejecutivo musical exitoso, empresario de moda, embajador de marca y estrella de televisión.

Combs fue condenado por transportar personas por todo el país, incluidas sus novias y trabajadores sexuales masculinos pagados, para participar en encuentros sexuales, una violación grave de la Ley Mann federal.

Ahora, medios internacionales reportan que el estilista del rapero, Deonte Nash, lo demandó ante la corte civil de Los Ángeles por los delitos de agresión sexual, violencia y amenazas.

El caso fue presentado ante los tribunales y se suma a una docena de acusaciones similares que, desde 2023, surgieron contra Combs.

En la denuncia, Nash reveló que durante los diez años que trabajó con ‘Diddy’, de 2008 a 2018, fue sometido a diversos episodios de agresión sexual y física, acoso verbal, degradación, humillación, amenazas, acecho y manipulación psicológica.

Entre los episodios de violencia, Nash relató que en una ocasión el rapero le mostró sus genitales, en 2016 lo obligó a tocarlo, y dos años después se restregó contra él de forma sexual.

Además del infierno que ya vivía, el estilista indicó que Combs imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar. Sin embargo, el acoso no se detuvo allí, ya que ‘Diddy’ usó su poder para presionarlo.

Por su parte, la abogada del intérprete de ‘I’ll be missing you’, Erica Wolff, no sólo rechazó todas las acusaciones, sino que las calificó de oportunistas.

Sean Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de extorsión y tráfico sexual. En mayo de 2025 fue enjuiciado y algunos meses más tarde fue declarado culpable por dos cargos menores por transportar personas con fines de prostitución.

La sentencia de ‘Diddy’ está programada para el 3 de octubre, y su equipo legal solicitó una pena de 14 meses.

