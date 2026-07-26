Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF

Víctor Trujillo solo menciona al segundo lugar: “Para que las emociones de todos caigan en orden”.

Era la final del primer Big Brother VIP y el resultado final estaba entre Facundo y Galilea Montijo.

“El segundo lugar es Facundo”, dice Trujillo. Y enseguida Facundo y Gali se abrazan largo rato.

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¿Entraría Galilea a La Casa de los Famosos?

Para Gali, este antecedente es fundamental para la historia que ahora ella misma construye como conductora de La Casa de los Famosos.

“Gracias a eso puedo entender a los concursantes”, explica Montijo.

El reality show de TelevisaUnivision comenzará su cuarta temporada en México este domingo 26 de julio con novedades extremas respecto al año pasado.

Por ejemplo, por primera vez serán tres cuartos en vez de dos, lo que significa también que habrá más habitantes.

“Los veo y me veo, los entiendo por este lado. Fue hace 24 años y a veces digo: cómo es el destino: lo que es para tí...”

Galilea repetirá como conductora estelar de La Casa de los Famosos y en un video de promoción, narró lo que significó aquel triunfo en Big Brother pero también respondió con contundencia la pregunta que siempre flota en el aire: ¿entraría Galilea Montijo a entrar a La Casa de los Famosos?