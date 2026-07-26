Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF

La conductora estelar de La Casa de los Famosos explica su empatía con los concursantes

Julio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg

Galilea en 2026 y Galilea en 2002

Televisa / Instagram

Víctor Trujillo solo menciona al segundo lugar: “Para que las emociones de todos caigan en orden”.

Era la final del primer Big Brother VIP y el resultado final estaba entre Facundo y Galilea Montijo.
“El segundo lugar es Facundo”, dice Trujillo. Y enseguida Facundo y Gali se abrazan largo rato.
TE RECOMENDAMOS: Una falsa veterinaria operaba animales sin anestesia, los grababa y publicaba; está libre bajo fianza

¿Entraría Galilea a La Casa de los Famosos?

Para Gali, este antecedente es fundamental para la historia que ahora ella misma construye como conductora de La Casa de los Famosos.

“Gracias a eso puedo entender a los concursantes”, explica Montijo.

El reality show de TelevisaUnivision comenzará su cuarta temporada en México este domingo 26 de julio con novedades extremas respecto al año pasado.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Aceptó el reto de vivir varios días con Karina Torres, Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y más...
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
El quinto habitante confirmado del reality show de TelevisaUnivision aclaró su relación sentimental
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Paolita.jpg
Famosos
¿Karina Torres LE ROBÓ el lugar a Paolita Suárez en ‘La Casa de los Famosos México’?
La integrante de ‘Las Perdidas’ fue tachada de envidiosa al decir que sometieron a un juego su ingreso al reality.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
La cuarta temporada del reality show está por comenzar.
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
La actriz, recordada también por su adorable personaje de Juana Godoy en “Teresa” y su actual Tita en “Corazón de oro”, es la sexta confirmada
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores

Por ejemplo, por primera vez serán tres cuartos en vez de dos, lo que significa también que habrá más habitantes.

“Los veo y me veo, los entiendo por este lado. Fue hace 24 años y a veces digo: cómo es el destino: lo que es para tí...”

Galilea repetirá como conductora estelar de La Casa de los Famosos y en un video de promoción, narró lo que significó aquel triunfo en Big Brother pero también respondió con contundencia la pregunta que siempre flota en el aire: ¿entraría Galilea Montijo a entrar a La Casa de los Famosos?

“No. No. Te voy a decir por qué no: porque ya no soy la ingeuna chiquilla de hace 24 años”.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México Big Brother México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nicola-porcella-----.jpg
Famosos
Nicola Porcella, la gran sorpresa de La Casa de los Famosos: Él solo iba una semana y conquistó a México
Julio 25, 2026
 · 
Edson Vázquez
adrian-di-monte-.jpg
Famosos
Adrián Di Monte recuerda que a La Casa de los Famosos México entró “protegido por todos mis amuletos”
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
raquel-bigorra-salida-votos.jpg
Famosos
Raquel Bigorra recuerda que el verdadero reto empieza antes de entrar a La Casa de los Famosos México
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
paulstanley-eliminado.jpg
Famosos
Paul Stanley recuerda que las horas previas a entrar a La Casa de los Famosos México “son cardíacas, con mucha incertidumbre”
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
potro casa famosos mexico
Famosos
Luis ‘Potro’ Caballero no recomienda entrar a “La Casa de los Famosos México": “Me llevé un sabor muy amargo”
Llegó a La casa de los famosos México convencido de que sería una de las mejores experiencias de su vida.
Julio 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
betty-la-fea-2025.jpg
Series y Cine
Betty, La Fea, vuelve con nueva temporada y advierte: “Ahora sí el equipo está completo”
La historia continúa con una tercera temporada.
Julio 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
bobby larios survivor.jpg
Famosos
¿A quién acusa Bobby Larios de traición en Survivor? Quedó sentenciado al reto de extinción
El actor está lastimado y tuvo que se llevado a valoración médica luego de la votación tribal
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
manelyk.jpg
Famosos
Manelyk reniega de sus propios fans: “No los quiero en mi vida”
La influencer le pide a los Caramelyk que dejen de inventar que la conocen y han ido a su casa
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores