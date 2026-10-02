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Ernesto Laguardia no perdona a Aldo Rendón y sostiene lo que le dijo dentro de La Casa de los Famosos

El conflicto entre Ernesto y Aldo comenzó con un posicionamiento pero sigue ahora que ambos están fuera

Octubre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ernesto Laguardia contra Aldo Rendón

Instagram LCDF

Ernesto Laguardia protagonizaron dentro de La Casa de los Famosos uno de los pocos posicionamientos frontales.

La mayoría de las veces, los habitantes de esta temporada prefirieron el diálogo al conflicto, incluso en esta dinámica de posicionamientos en la que su obligación era precisamente confrontarse.
El caso de Laguardia y Rendón fue especial porque mantuvieron una rivalidad que explotó aquel domingo en que se dijeron sus verdades.
Aldo le reclamó a al actor que era demasiado pasivo dentro de la Casa y que no daba el contenido que necesitaba el reality.

“Eres muy aburrido”, resumió Rendón.

Ernesto le respondió: “Tú con tus gritos también”.

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¿Qué dijo Ernesto Laguardia de Aldo Rendón?

Desde ese momento su relación fue tensa y distante. Ahora que ya los dos están fuera de La Casa (Aldo salió por enfermedad mientras que Ernesto se convirtió esta semana en el séptimo finalista) el conflicto fue retomado por el actor.
En una entrevista con Marie Claire, Laguardia recordó el posicionamiento y se mantuvo en su postura.

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“Es una persona divertido que a mí se me hace elemental. A mí me gusta la gente que piensa más alto y con la que se puede entablar una conversación”.

Ernesto explicó que, de hecho, detrás de aquel enfrentamiento en La Casa de los Famosos.

“Lo que pasa es que él hablaba mal de mí a mis espaldas y él creía que yo no sabía pero sí lo supe”.

El actor, sin embargo, dijo que estaría dispuesto a convivir con Aldo Rendón e incluso ofrecerle su amistad.

Ernesto Laguardia Aldo Rendón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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