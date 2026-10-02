¡Lupillo Rivera es un infiel con varias! Taina Pimentel ventila secretos de su ex

Lupillo Rivera lleva un mes en medio de un escándalo.

Comenzó con su salida de Top Chef VIP, reality show en el que era favorito pero que decidió abandonar para tratar de resolver “temas familiares”.

Su separación de Taina Pimentel, con quien tenía incluso planes de boda, ahondó los problemas del cantante.

Y una semana después de su salida del reality, publicó un comunicado en el que acusaba a la televisora de “manipular” su historia para ganar raiting a costa de su vida privada.

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Finalmente, Lupillo Rivero volvió al reality mientra que su ex prometida Taina Pimentel ha comenzado a revelar algunos aspectos de su rompimiento a través de conversaciones con sus fans en su perfil de Instagram.

¿Qué dijo Taina Pimentel de Lupillo Rivera?

En un video en el que aparece en un concierto de Cristian Castro cantando “Estés donde estés”, Taina contestó algunos mensajes de sus seguidoras.

El más llamativa es uno en el que le escriben: “Dice Lupillo que dejó a Taina porque ella hacía brujerías”

Pimentel contestó: Si fuera así, se lo hiciera a un príncipe de Londres, no a él”.

Hay otros mensajes en los que la critican por seguir hablando de Lupillo a pesar de que ya pasaron dos meses de su separación. Ella contesta con humor y con la seguridad de que ya lo superó.

Otro de los mensajes es especialmente revelador pues Taina parece confirmar lo que se ha dicho de Lupillo: que es infiel.

Un seguidor le escribe a Taina: “Y el Lupe ya con otra”.

Taina responde con un escueto por contundente: “Con varias”.

Otra de sus seguidoras interpreta la respuesta como la confirmación de que una o varias infidelidades fueron la verdadera razón del rompimiento de su compromiso.