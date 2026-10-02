Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¡Lupillo Rivera es un infiel con varias! Taina Pimentel ventila secretos de su ex

En su perfil de Instagram, Taina se dice dispuesta a contestar todas las preguntas de sus seguidores

Octubre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
taina pimentel lupillo rivera.jpg

Taina Pimentel está dispuesta contar su verdad

Instagram / Captura Youtube

Lupillo Rivera lleva un mes en medio de un escándalo.

Comenzó con su salida de Top Chef VIP, reality show en el que era favorito pero que decidió abandonar para tratar de resolver “temas familiares”.
Su separación de Taina Pimentel, con quien tenía incluso planes de boda, ahondó los problemas del cantante.
Y una semana después de su salida del reality, publicó un comunicado en el que acusaba a la televisora de “manipular” su historia para ganar raiting a costa de su vida privada.
TE RECOMENDAMOS: 10 puntos que marcan el conflicto familiar y profesional de Jesse & Joy
Finalmente, Lupillo Rivero volvió al reality mientra que su ex prometida Taina Pimentel ha comenzado a revelar algunos aspectos de su rompimiento a través de conversaciones con sus fans en su perfil de Instagram.

¿Qué dijo Taina Pimentel de Lupillo Rivera?

En un video en el que aparece en un concierto de Cristian Castro cantando “Estés donde estés”, Taina contestó algunos mensajes de sus seguidoras.
El más llamativa es uno en el que le escriben: “Dice Lupillo que dejó a Taina porque ella hacía brujerías”

Pimentel contestó: Si fuera así, se lo hiciera a un príncipe de Londres, no a él”.

Hay otros mensajes en los que la critican por seguir hablando de Lupillo a pesar de que ya pasaron dos meses de su separación. Ella contesta con humor y con la seguridad de que ya lo superó.

El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

jesse y joy.jpg
Famosos
Jesse plantó a Joy por una razón oculta y su esposa Mónica la revela: “La verdad siempre sale”
Mónica León salió en defensa de Jesse, quien ha sido duramente criticado por la manera en que se ha comportado durante la separación del dueto
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Explotan RECLAMOS contra Jesse: "¿Tenías que hacer llorar a tu hermana Joy para hacerte solista?”
Septiembre 23, 2026
Famosos
Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse
Septiembre 22, 2026
Famosos
‘Jesse & Joy’ anuncia SU RETIRO tras 21 años juntos: ”necesito una pausa”; ¿qué les pasó?
Septiembre 15, 2026
Famosos
¿Quién es el dueño de la marca Jesse y Joy?
Septiembre 25, 2026
jesse y joy.jpg
Famosos
¡Peor que Luisito Rey! El papá de Jesse y Joy no les daba ni para una quesadilla en las giras
Octubre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Jesse-Joy-papá.jpg
Famosos
Jesse y Joy se sinceran como nunca: su padre, un pastor evangélico, “nos tenía asfixiados a los dos”
Septiembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Otro de los mensajes es especialmente revelador pues Taina parece confirmar lo que se ha dicho de Lupillo: que es infiel.
Un seguidor le escribe a Taina: “Y el Lupe ya con otra”.

Taina responde con un escueto por contundente: “Con varias”.

Otra de sus seguidoras interpreta la respuesta como la confirmación de que una o varias infidelidades fueron la verdadera razón del rompimiento de su compromiso.

“Poco a poco Taina nos dirá por qué dejó al Cantinflas número 2; está diciendo que ‘con varias’”.

lupillo rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Manuel-Masalva.jpg
Famosos
Actor de la serie ‘Narcos’ habla por primera vez de LA AMPUTACIÓN que sufrió en sus vacaciones en Dubái
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes confiesa que quiso tener su propio ‘MOMENTO BRITNEY’ y raparse ante la incredulidad de todos
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jessejoy-.jpg
Famosos
10 puntos que marcan el conflicto familiar y profesional de Jesse & Joy
Octubre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Karina-Torres.jpg
Famosos
Así luce el centro de rehabilitación donde estuvo Karina Torres INTERNADA para dejar las adicciones
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Otto-Sirgo.jpg
Famosos
Destapan los últimos días de Otto Sirgo y SUS DESEOS de que sus cenizas se esparzan en el ‘Popocatépetl’
La hija de Otto Sirgo compartió cómo planean cumplir la última voluntad del actor y la tristeza que lo invadió antes de partir.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cruz-Martinez.jpg
Famosos
¡Otro que SE ADELANTA! Cruz Martínez confirma que Melenie Carmona SE CASA: “voy a tocar en la boda”
Mientras Melenie vive los primeros meses de su embarazo, su padre y padrastro no pueden ocultar su emoción, pese a los conflictos con Alicia Villarreal.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Topo-gigio.jpg
Hollywood
Entre gran tristeza despiden al actor que dio vida a ‘Topo Gigio’
La voz original del personaje infantil murió dejando a los seguidores del personaje entre profunda nostalgia.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bebes-Durango.jpg
Viral
Tres NUEVOS CASOS de muertes de bebés en un hospital del IMSS, ahora en Guadalajara
Hace unos días cinco recién nacidos también murieron en Durango.
Octubre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez