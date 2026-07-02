Muere querido actor de telenovelas: se ahogó mientras exploraba una cueva; tenía sólo 42 años

“No hay palabras para explicar el dolor tan profundo”.

La tarde del miércoles se informó del deceso de un querido actor de telenovelas que sufrió un trágico deceso, pues la muerte lo sorprendió al interior de un cenote de República Dominicana.

El histrión perdió la vida tras ahogarse en la denominada ‘Cueva Escondida’, un sitio donde se practica espeleobuceo y que está ubicado en Santo Domingo Este.

De acuerdo con primeros reportes, Stuart Ortiz se encontraba en el lugar acompañado por varios amigos cuando ocurrió el incidente. Y trascendió que quienes lo acompañaban intentaron socorrerlo y sacarlo del agua, pero no lograron sacarlo con vida.

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Luego, organismos de rescate recuperaron el cuerpo del actor, que fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer la causa del deceso.

Una de sus compañeras, Ann Mercedes, manifestó su dolor: “No hay palabras para explicar el dolor tan profundo”, escribió.

¿Quién fue Stuart Ortiz?

El histrión de origen dominicano desarrollo una amplia trayectoria en el teatro, cine y televisión. Era egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático y participó en numerosas producciones escénicas a lo largo de su carrera.

Entre las obras en las que actuó figuran ‘Pros-Tíb’, ‘Un sueño azul para morir’, ‘Los signos de la carne’, ‘Cuerpos de barro’ y ‘Aquí a la sombra: Salomé’, además de otros montajes dirigidos por reconocidos dramaturgos y directores nacionales. Su trabajo también le valió nominaciones en la categoría Actor del Año de los entonces Premios Casandra y posteriormente de los Premios Soberano.

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Descanse en paz.