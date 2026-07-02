Julio César Chávez niega pelea entre sus hijos, pero Nicole lo desmiente y CONFIRMA RUPTURA de 6 años

“Yo con mi hermano Omar tiene más de seis años que no tenemos relación. No tengo su teléfono, no lo tengo en redes sociales”.

Varias semanas después de que Omar ’N’, el hijo del campeón de boxeo Julio César Chávez, fuera puesto en libertad tras ser detenido en Culiacán por un presunto caso de violencia familiar y lesiones.

También se especuló que el boxeador tenía un proceso pendiente al no presentarse ante un juez, lo que había complicado su situación. En medio de las especulaciones, se informó que Omar ’N’ había sido puesto en libertad en mayo pasado.

Según reportes, un juez le concedió una suspensión del proceso, lo que significa que no quedó libre de acusaciones, pero puede continuar su proceso bajo algunas condiciones.

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Luego de que Chávez afirmó que el caso de su hijo Omar ya estaba cerrado, Nicole Chávez, la hija menor del campeón, fue cuestionada al respecto y reveló estar distanciada de su hermano.

“Yo con mi hermano Omar tiene más de seis años que no tenemos relación. No tengo su teléfono, no lo tengo en redes sociales”, expresó para Al punto noticias.

Ante los dichos de la exparticipante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, Julio César negó que sus hijos estén distanciados e incluso llamó loca a su hija.

“Está loca la cabron*. Tienen una buena relación mis hijos, todos. Los voy a juntar ahora; el 12 de julio voy a cumplir años, voy a invitar a todos. Nos vamos a pegar un ped* todos, voy a recaer”, aseguró.

Ante los dichos de Chávez, la presentadora de ‘Venga la Alegría’ abundó para las cámaras de ‘Ventaneando’:

“Sí hay (conflicto), yo con mi hermano Omar no habló. Igual para mi papá puede ser un tema difícil porque somos sus hijos. Ha sido complicado, pero yo no tengo relación con él. Si él quisiera yo estoy abierta a que me pida una disculpa, aceptársela y empezar todo desde cero porque es mi hermano y lo amo y todas las noches rezo igual por él que por mis otros hermanos, pero hay cosas que uno tiene que darse a respetar y considero yo que soy muy buena hermana entonces busco lo mismo. Por el amor a mi padre yo estoy abierta a volver a tomar la relación, pero con unas disculpas públicas antes”, afirmo Nicole.

¿Cuáles son los motivos por los que están peleados?

Nicole no se guardó nada y destapó que los conflictos con Omar ’N’ se originaron por la relación con la esposa de Julio César y madre de la joven.

“Él a veces tiene unos problemas con mi mamá y yo por mi mamá siempre voy a dar la cara. Así como yo respeto a su mamá, yo siempre he pedido respeto para la mía, es así de fácil”.

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Y añadió que “yo siempre voy a estar para dar la cara por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, porque me ha tocado mucho dar la cara por él también, por Junior en su momento, que ahorita él está muy bien”.

Finalmente, no descartó que en el próximo cumpleaños del boxeador se puedan reconciliar.