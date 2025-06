¡Macabro! La policía resolvió el extraño caso de una pierna humana hallada cerca de la mansión de Taylor Swift

El hallazgo de restos humanos en una tranquila comunidad costera de Rhode Island captó la atención de medios nacionales por la naturaleza perturbadora del descubrimiento, y por su cercanía con la mansión de Taylor Swift, ubicada en el exclusivo vecindario de Watch Hill. El caso, que comenzó con el hallazgo de una pierna humana, generó diversas teorías en redes sociales y levantó preocupaciones sobre una posible ola criminal . Hoy, las autoridades finalmente han revelado la identidad de la víctima y confirmado que el caso ha sido cerrado.

¿Qué restos fueron encontrados cerca de la mansión de Taylor Swift?

La mañana del 14 de mayo, agentes del Departamento de Policía de Westerly respondieron a un reporte ciudadano sobre restos humanos visibles en la costa de Everett Avenue, a tan solo 0.3 millas de la casa de Taylor Swift en Watch Hill. Al llegar, los oficiales confirmaron que se trataba de una pierna humana, lo que desató una investigación inmediata en conjunto con la Oficina del Médico Forense del estado de Rhode Island.

La cercanía del hallazgo con la residencia de la cantante estadounidense generó revuelo en medios y redes sociales . Aunque en ningún momento se vinculó directamente a Taylor Swift con el caso, la ubicación del hallazgo bastó para poner el hecho bajo los reflectores internacionales.

¿Quién era la persona cuyos restos fueron hallados?

Tras semanas de análisis forense, la policía de South Kingstown confirmó que los restos encontrados pertenecían a Eric Wein, un hombre de 31 años originario de Massachusetts. Wein había sido reportado como desaparecido el pasado 18 de abril, días después de que su vehículo fuera localizado abandonado en Ocean Avenue, también en South Kingstown.

La identificación se logró mediante estudios médicos y forenses, aunque no se han hecho públicos más detalles sobre el estado en que fueron encontrados los restos, ni la causa específica del fallecimiento. Lo que sí han confirmado las autoridades es que no se sospecha de actividad criminal, y que el caso ha sido oficialmente cerrado.

Los restos hallados cerca de la casa de Taylor Swift en Rhode Island ya fueron identificados: pertenecen a Eric Wein, de 31 años, reportado desaparecido en abril. El 14 de mayo se halló una pierna humana a un kilómetro de su casa; el 17 de junio se confirmó su identidad. pic.twitter.com/NiQSUIHGlx — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) June 18, 2025

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

En su comunicado, la Policía de South Kingstown expresó sus condolencias a los familiares de Wein:

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del Sr. Wein en estos momentos difíciles”.

El informe también destacó que, tras una investigación exhaustiva y el análisis del cuerpo por parte de la Oficina del Médico Forense, no se encontraron señales de que la muerte estuviera relacionada con un delito. A pesar del hallazgo parcial y la naturaleza desconcertante del descubrimiento, las autoridades reiteraron que no hay amenazas para el público y que no existe evidencia de un crimen.

¿Cómo reaccionaron los residentes de Watch Hill ante el hallazgo?

La comunidad de Watch Hill, donde se encuentra la mansión de Taylor Swift, es conocida por su tranquilidad y exclusividad. El hallazgo de restos humanos en la zona conmocionó a sus habitantes, algunos de los cuales expresaron su desconcierto ante la situación.

Taylor Day, una residente local, declaró a NBC10: “Es algo muy fuera de lo común para Westerly. Nunca esperé algo así, especialmente no en Watch Hill”.

Day también manifestó su escepticismo respecto a las conclusiones de la policía: “Definitivamente, estaría en desacuerdo con eso. Encontrar una pierna es muy sospechoso”.

Sus declaraciones reflejan una creciente preocupación entre los residentes de la región, especialmente porque este hallazgo se suma a otros reportes recientes de restos humanos en varios estados del noreste de Estados Unidos.

Área donde se encontraron los restos humanos respecto a la ubicación de la casa de Taylor Swift ESPECIAL

¿Existen otras desapariciones similares en la región?

Aunque el caso de Eric Wein fue considerado aislado por las autoridades, el hallazgo coincidió con un aumento de reportes de restos humanos y cuerpos sin identificar en otros puntos de Nueva Inglaterra. En total, se han reportado al menos 13 casos en los últimos meses, lo que ha provocado inquietud entre los residentes, además de alimentar teorías sobre la posibilidad de un asesino en serie.

A pesar de estas coincidencias, las autoridades han sido enfáticas en descartar cualquier conexión entre los casos, reiterando que no existe una amenaza conocida al público.

¿Qué ha dicho Taylor Swift sobre el hallazgo cerca de su propiedad?

Hasta el momento, Taylor Swift no ha emitido comentarios sobre el caso. Sus representantes tampoco respondieron a solicitudes de medios como Page Six. Además, no hay confirmación de que estuviera presente en su propiedad en Rhode Island durante el hallazgo.

Aunque Swift no tiene relación con los hechos, su nombre ha sido mencionado debido a la proximidad del descubrimiento con su casa, lo que ha servido como punto de interés para la cobertura mediática del caso.