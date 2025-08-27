Suscríbete
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

El anillo de compromiso que Travis Kelce entregó a Taylor Swift fascina por su lujo y diseño victoriano

August 26, 2025 
El engagement ring de Taylor Swift con detalles grabados y manufactura artesanal destaca por su estética vintage.

Taylor Swift mostró su anillo de compromiso en redes sociales y de inmediato se convirtió en el centro de atención por su lujosa estructura: una pieza tallada a mano por su prometido Travis Kelce junto a la joyera Kindred Lubeck, confeccionada en oro amarillo con detalles victorianos. Su precio está en controversia, los expertos hablan desde cientos de miles hasta millones de dólares.

La joya que desató pasiones

El anillo fue co-diseñado por Travis Kelce y la joyera Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, con una estética que mezcla lo retro con lo romántico: un diamante vintage de corte antiguo o clásico (old mine o cushion), engastado en oro amarillo, con grabados delicados a mano y pequeños diamantes en los laterales. Expertos lo han definido como una verdadera obra de arte con arte victoriano.

El diamante central es una pieza alargada vintage de entre 7 y 15 quilates, no se sabe exactamente. Está montado sobre oro amarillo de 18 quilates, con engaste de puntas de aguja, banda ancha con incrustaciones y grabados en los hombros

Su presentación es elegante, en forma rectangular o alargada tipo cojín, facetas gruesas y bordes redondeados evocando joyas del siglo XVIII. ¡Simplemente impresionante!

Kelce acompañó la propuesta con un reloj Cartier Santos Demoiselle con diamantes y una banda de oro.

¿Cuánto cuesta el anillo de Taylor Swift?

La estimación más conservadora es de 550 mil dólares. Según Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, este sería el precio mínimo para la pieza basada en su corte, talla y meticulosa manufactura.

Sin embargo, algunos medios en Estados Unidos hacen menciones de valuaciones de al menos 1 millón de dólares considerando la exclusividad y el costo artesanal.

Según el experto George Khalife, el valor podría elevarse debido a la rareza del corte, color y claridad de la gema. A través de People el joyero reveló que su precio podría ser entre 3.5 y 5 millones de dólares.

Este anillo no es simplemente una pieza de joyería; es una declafación de amor, elegancia y romanticismo. Es una joya preciosa que no solo brilla por sus piedras preciosas, sino también por la emoción y lo que simboliza.

