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Hijo mayor de Paulina Mercado se casa en ÍNTIMA Y ROMÁNTICA celebración

La conductora de ‘Sale el Sol’ se mostró feliz por el enlace de su hijo mayor.

Junio 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La conductora de ‘Sale el Sol’ disfrutó de la boda de su hijo Emiliano.

Instagram

“De pronto ver a mi hijo tan contento, tan feliz, tan pleno, es ahí cuando dices ‘todo vale la pena’”.

El pasado 6 de junio se casó Emiliano, el hijo mayor de la conductora de ’Sale El Sol’, Paulina Mercado. Rodeados de algunos amigos y familiares, la pareja se dio el sí en una íntima reunión.

Pocos detalles se filtraron, sin embargo, en el lugar se captó la presencia de Mauricio Mancera, del doctor Pepe Bandera, así como del exconductor de la emisión matutina de Imagen, Roberto Carlo.

Emiliano y Sophie contrajeron matrimonio civil, y trascendió que en el futuro se casarán por la Iglesia.

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En tanto, Paulina, quien estuvo acompañada en todo momento de su pareja, el también conductor Juan Soler, reveló que la boda de su hijo: “Estuvo increíble. Yo toda la semana estuve histérica. Yo pensé (que no me pondría nerviosa), pero sí. Entre que a él lo veía nervioso, que las cosas de lana, que las de último momento, que lleguen los invitados, el clima… pero cuando llegó la boda, me levanté super temprano, medité rico y de pronto solté. Dije ‘a gozar y que pase lo que tenga que pasar’”.

La presentadora también compartió que “de pronto ver a mi hijo tan contento, tan feliz, tan pleno, es ahí cuando dices ‘todo vale la pena’”.

Boda-hijo-Paulina-Mercado.jpg

También relató que “fue una boda muy chiquita, estaba la familia, mis hijos, los amigos de mis hijos… fueron pocos amigos. Estaba lleno de amor y que todas las personas que estaba ahí eran las correctas porque todas traían una vibra de muchísima felicidad”.

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Días después del enlace, Mercado le escribió unas conmovedoras palabras a Emiliano por la nueva fase que estaba por comenzar.

“Todavía puedo verte pequeño, tomando mi mano para cruzar la calle, buscando mis ojos para sentirte seguro, soñando con todo lo que algún día querías ser.

Y hoy te veo convertido en un hombre bueno, noble, inteligente, trabajador y lleno de valores. Un hombre que ama, que construye, que se compromete y que está listo para escribir su propia historia.

No voy a negar que hay una parte de mí que extraña al niño que corría a mis brazos. Pero hay una parte mucho más grande que se siente profundamente orgullosa del hombre en el que te has convertido.

Si algo deseo para ti, guerejo, es que la vida te encuentre siempre rodeado de amor. Que nunca te falte la capacidad de asombrarte, de reír, de aprender y de volver a empezar. Que tengas la valentía de perseguir tus sueños y la sabiduría de disfrutar el camino.

Que Sophie y tú construyan un hogar lleno de respeto, complicidad, alegría y ternura. Que en los días fáciles celebren juntos y que en los difíciles nunca se suelten la mano”.

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Paulina Mercado
 boda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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