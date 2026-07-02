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Luis Miguel hace VISITA RELÁMPAGO a la CDMX: así luce tras someterse a cirugía de corazón

El cantante fue visto en un lujosos hotel de Paseo de la Reforma.

Julio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
luis miguel fotos

Luis Miguel fue captado en la Ciudad de México.

(Instagram @luismiguel)

“Quienes estuvieron cerca lograron darse cuenta de que el cantante llegó por los cielos al helipuerto de un carísimo hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma”.

A dos meses de que medios internacionales de España y Estados Unidos reportaran que Luis Miguel fue sometido a una cirugía de corazón en un centro especializado de Nueva York, fue visto en la ciudad de México.

Es el comunicador Ernesto Buitrón, colaborador de la emisión ’Todo para la mujer’, quien compartió un video con la llegada del cantante a la capital.

En su narración, el periodista explicó que Luis Miguel llegó en su jet privado y que el plan de vuelo habría sido restringido para evitar filtraciones a la prensa. Luego, ‘El sol’ se trasladó en helicóptero a un lujosos hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

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“Llegó a las 11:30 de la noche a este hotel ubicado en la zona de Reforma. Viajaba él, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad”, indicó el periodista, quien añadió que las condiciones climatológicas y la logística del equipo de seguridad del artista impidieron captarlo.

Dijo que según sus fuentes, el intérprete viajó a la ciudad de México para grabar una campaña comercial.

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Por su parte, el periodista Raúl Gutiérrez indicó que durante su estancia, Paloma Cuevas, pareja del cantante, lo acompañó en cada momento.

“Quienes estuvieron cerca lograron darse cuenta de que el cantante llegó por los cielos al helipuerto de un carísimo, pero carísimo, hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde se hospedó durante dos noches junto a su querida pareja, Paloma Cuevas. Y ojo, porque ella no se le despegó ni un solo instante, ¡ni siquiera durante la grabación!“, señaló el periodista.

NO TE VAYAS SIN LEER: Luis Miguel ya habría sido DADO DE ALTA y continuará su recuperación en México

La visita de Luis Miguel, además de callar rumores en torno a su estado de salud, coincidió con un hito en su carrera. El cantante se unió al prestigioso ‘Billions Club’ de Spotify, luego de que su reconocido tema ‘Ahora te puedes marchar’ superara las mil millones de reproducciones en la plataforma de música.

luis miguel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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