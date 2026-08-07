¿Clonaron la voz de Luis Miguel? Hasta Martha Figueroa tiene sus dudas sobre el comercial del cantante

Martha Figueroa quedó a gusto con el nuevo comercial de Luis Miguel pero tiene ciertas dudas sobre algunos fragmentos.

La periodista y biógrafa del cantante mexicano rechazó las versiones de que este anuncio fue realizado totalmente con Inteligencia Artificial, incluyendo la imagen del propio Luis Miguel.

“El hecho de que no lo hayamos visto cuando vino a grabar el comercial, no significa que no haya estado aquí”, dijo Martha.

De acuerdo con lo que se ha hecho público, Luis Miguel estuvo en México hace un mes, justo después de salir del hospital, donde estuvo un par de semanas para someterse a, por lo menos, una cirugía del corazón.

Este reporte fue confirmado por el programa de Univision El gordo y la flaca, que obtuvo incluso el registro del Sol de México en un hospital de Nueva York.

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¿Por qué duda Martha Figueroa de la voz de Luis Miguel?

Sin embargo, y a pesar de que se filtró la fecha de la llegada de Luismi a la ciudad de México, no haya fotos ni videos de su presencia. Figueroa señaló:

“Eso no significa que no vino, significa que hubo todo un protocolo de seguridad para que no lo vieran y que funcionó”.

Ante las versiones de es un comercial hecho con Inteligencia Artificial, la autora de una de las biografías mas documentadas de Luis Miguel señaló:

“No lo creo. Hay algunos fragmentos que pueden ser: por ejemplo, cuando va en un auto y se ve por la ventanilla un volcán; esa puede ser”.

De lo que sí duda la periodista es de la voz en off que narra el comercial.