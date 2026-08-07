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Ellos fueron los hermanos Coraje hace 50 años, antes de Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Osorio

La telenovela “Tierra de Amor y Coraje” se estrena este viernes 7 de agosto por ViX. Te recordamos a los actores de la versión de 1972

Agosto 06, 2026 • 
Alejandro Flores
tierra de amor coraje.jpg

“Tierra de amor y coraje”

Televisa y Archivo de TV Perú

“Tierra de amor y coraje”, la nueva telenovela producida por José Alberto Castro, tiene su origen hace más de medio siglo.

Como pocas veces, Castro asumió el riesgo de hurgar en el archivo de Televisa para encontrar una historia que pudiera renovar para una nueva versión. Y la encontró en “Hermanos Coraje”, una telenovela transmitida en 1952, basada a su vez en un libreto brasileño.
En la línea dramática principal, esta telenovela cuenta la historia de tres hermanos que defienden su tierra al mismo tiempo que buscan el amor y se defienden de las injusticias para reponer el honor de su madre.

Castro eligió para sus hermanos Coraje a Emmanuel Palomares, Emilio Osorio y Brandon Peniche.

“En esta producción, Emmanuel Palomares da vida a Juan, uno de los personajes centrales de la historia, compartiendo créditos con Brandon Peniche, quien interpreta a Jerónimo, y Emilio Osorio, en el papel de Lalo”, se explica en las notas de producción.

¿Quién interpretó a los hermanos Coraje hace 50 años?

En la versión original, que fue una producción entre Perú y México, esos personajes fueron interpretados por Jorge Lavat, Fernando Larrañaga y Jaime Fernández.
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Jaime interpretó a Juan, el mayor de los Coraje: un hombre dominado por sus pasiones, de buen corazón pero confundido por la atracción que siente hacia tres mujeres, lo que hace que pierda el rumbo de su vida.

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Alejandro Flores

Jorge fue Jerónimo: un idealista que se involucra en la política y que está dispuesto casi a cualquier cosa con tal de vencer al cacique del pueblo y recuperar las tierras de los Coraje.
Fernando fue Lalo, el menor de los tres: un ex futbolista que vuelve al pueblo y terminar enamorado.

Tierra de amor y coraje telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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