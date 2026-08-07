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Gomita descubre que la comparan Yanet García y reacciona

La ex habitante de La Casa de los Famosos pide en redes que ya la suelten y “agarren a otra”

Agosto 06, 2026 • 
Alejandro Flores
gomita yanet.jpg

Gomita y Yanet

Instagram y X / La Mejor

Yanet García se ha convertido en una figura central de la dinámica de La Casa de los Famosos.

A pesar de que es criticado en redes sociales por “no dar suficiente contenido”, dentro de La Casa los Habitantes la tienen en la mira: en la primera semana le dieron 16 puntos en contra para nominarla y luego, el domingo de eliminación, 8 de ellos se le posicionaron.
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Y ahora, su imagen se ha viralizado por sus constantes sesiones de embellecimiento y porque la comparan ¡con Lapizito!

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Las comparaciones con Lapizito y Gomita

El payaso Lapizito es Alfredo Ordaz y la comparación se han convertido en memes donde a Yanet le pintan la cara de payasita.
Pero el siguiente paso fue descubrir que si se parecía a Lapizito, obviamente también parecía a Gomita, su hermana.
Estos otros memes llegaron a Gomita, quien reaccionó en un video de TikTok.

“Hablemos de esto: Yanet es Gomita Premium. Y me metí a los comentarios y le ponen: Yanet sí es Mamá Coco pero fitness”.

Con una actitud divertida, Aracelí Ordaz recrimina:

"¿Por qué son así? Ya agárrense a otra ¿por qué me agarran a mí?”

yanet garcía gomita
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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