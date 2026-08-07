Gomita descubre que la comparan Yanet García y reacciona

Yanet García se ha convertido en una figura central de la dinámica de La Casa de los Famosos.

A pesar de que es criticado en redes sociales por “no dar suficiente contenido”, dentro de La Casa los Habitantes la tienen en la mira: en la primera semana le dieron 16 puntos en contra para nominarla y luego, el domingo de eliminación, 8 de ellos se le posicionaron.

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Y ahora, su imagen se ha viralizado por sus constantes sesiones de embellecimiento y porque la comparan ¡con Lapizito!

Las comparaciones con Lapizito y Gomita

El payaso Lapizito es Alfredo Ordaz y la comparación se han convertido en memes donde a Yanet le pintan la cara de payasita.

Pero el siguiente paso fue descubrir que si se parecía a Lapizito, obviamente también parecía a Gomita, su hermana.

Estos otros memes llegaron a Gomita, quien reaccionó en un video de TikTok.

“Hablemos de esto: Yanet es Gomita Premium. Y me metí a los comentarios y le ponen: Yanet sí es Mamá Coco pero fitness”.

Jajajajaay gomita 🤣🤣🤣 pero era con lapizito, no contigo hermosa #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/nHkShAc6qp — Liliana Priestly 🍬🏹 (@NinacidPa) August 7, 2026

Con una actitud divertida, Aracelí Ordaz recrimina: