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Gema Garoa y Ernesto Laguardia le dan con todo a Yanet García en la cena de nominados de LCDF

Los dos hicieron evidente que los habitantes ya se dividieron en grupos rivales

Agosto 07, 2026 • 
Alejandro Flores
gema garoa yanet garcia.jpg

Yanet y Gema, confrontadas

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Gema Garoa y Ximena Herrera fueron de los primeros habitantes que tuvieron una confrontación directa.

Cada una de ellas se ha convertido en líder del grupo de amistades que desarrollan dentro de La Casa de los Famosos. Y eso las llevó a confrontarse, lo cual quedó claro este 7 de agosto, cuando Gema dijo que sospecha de ella.
Sin embargo, durante la cena de nominados tuvieron un momento emocional en el que terminaron abrazadas y llorando.
Ximena le prometió que al salir de la Casa la buscará para ser amigas.
Gema le respondió que la considera una mujer especialmente auténtica.
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Y en ese momento fue que Garoa, en su afán por corresponder al cariño con Ximena, le lanzó indirectas a Yanet.

“Hay algo diferente en ti y te lo quiero agradecer porque es un momento de mucha tensión y son desaires, me ignoran y son cosas que tú no lo haces”.

¿Qué dijeron Ernesto Laguardia y Gema Garoa sobre Yanet García?

Ya desde horas antes, durante el programa de este mismo jueves, el conductor del reality show Diego de Erice le preguntó a Gema quién cree que la nominó:

“Siento que la casa está dividida; me siento cómoda con Aldo, Karina, Moisés... no me siento cómoda cuando estoy con Yanet, con Brianda: son las personas con las que no tengo canal de comunicación, no me ven a los ojos”.

En la cena de nominados, Ernesto Laguardia fue igual de duro con Yanet García. Cuando la Jefa preguntó quién creen que debería estar nominado, fue contundente:

“Yo creo que Yanet; quizá es su forma de jugar en la Casa pero su forma de ser no va conmigo”.

Esa misma pregunta se le hizo a Gema Garoa, quien decidió ser directa:

“Yanet debería esta nominada porque divide a la Casa, no vibro con ella y me parece aburrida: no me divierto con ella”.

Gema Garoa Ernesto Laguardia yanet garcía La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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