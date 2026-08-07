Público votó: ¿Qué otro habitante que peleará la salvación a Moisés y Masad en La Casa de los Famosos México?

¿Ya sigues el canal oficial de WhatsApp de La Casa de los Famosos México? Es fundamental para que seas parte de las decisiones del reality show que está en su segunda semana de nominaciones, durante la cuarta temporada.

Esta vez, los nominados son: Ximena Herrera, Ernesto Laguardia, Masad Altamami, Memo Schutz y Gema Garoa.

Como líder de la semana, Moisés Peñaloza gozó de inmunidad, y de tener en sus manos la salvación semanal. Sin embargo, un competidor puede arrebatarle la salvación, y la sorpresa fue que uno más entrará al reto.

¿Cómo votar por el tercer contrincante?

Mediante la dinámica del día, Masad ganó la posibilidad de arrebatarle la salvación a Moisés Peñaloza. Sin embargo, durante la gala se anunció que el público puede votar por un tercer contrincante.

En el canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos, ya está abierta la votación. Será hasta la pregala del viernes 7 de julio, cuando se conozca quién de los nominados podrá competir por la salvación.

130 mil votos dieron el resultado: El tercer retador es Memo Schutz.

Para votar por los nominados, debes esperar a que en ViX esté en vivo la pregala, gala y postgala diaria. Basta con entrar al sitio oficial y darle tu voto al habitante.

Gratis puedes votar una vez, pero se suman otras diez veces si eres suscriptor de ViX Premium.