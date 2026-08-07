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Nicola Porcella sí está enamorado de Brianda Deyanara pero hubo una “traición"; Wendy revela la historia

Porcella le mandó un video de felicitación por su cumpleaños a Brianda, quien está dentro de La Casa de los Famosos

Agosto 06, 2026 • 
Alejandro Flores
nicola porcella brianda deyanara.jpg

Captura Youtube Cómplices del desmadre y LCDF

La aparición a través de un video Nicola Porcella en La Casa de los Famosos para felicitar por su cumpleaños a Brianda Deyanara fue una sorpresa para todos... menos para Wendy Guevara.

Brianda es actualmente habitante del reality show y cuando vio a Nicola en el video, su reacción fue desconcertante.
“Lo mandó a la friendzone”, escribieron algunos fans de La Casa de los Famosos que notaron que Nicola parecía haberle mandando un mensaje romántico mientras que Brianda lo trato con cierta distancia.
“Yo lo quiero mucho... ¡como amigos!”, gritó Deyanara.

La verdad de Nicola Porcella y Brianda Deyanara

La verdad es que Nicola sí está enamorado de Brianda. Y si quiso ser su novio. Y sí hizo un último esfuerzo por conquistarla antes de que entrara a La Casa de los Famosos. Y sí le dolió mucho ver a Brianda con Willito.
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Por lo menos así lo cuenta Wendy Guevara, la súper amiga de Nicola.

“Tú eres el único que te estás engañando... y vas perdiendo”, le dijo Wendy en el podcast que hacen juntos.

De acuerdo con la versión de la influencer, hace unos tres meses Nicola pensaba que tenía una casi relación romántica con Brianda Deyanara hasta que descubrió que ella tenía otros interés romántico.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El mensaje de Nicola a Brianda

Nicola quiso negarlo pero Wendy lo obligó a revelar lo que le escribió por mensaje antes de entrar al reality show.

“Pobre pend... Le pusiste: “te quiero mucho, te voy a esperar a que salgas”, ja ja. Se me imagina a los señores que se van a Estados Unidos y les dicen: te voy a esperar a que vuelvas”.

Wendy contó que aquel primer acercamiento de Nicola hace meses terminó abruptamente cuando Brianda apareció con Willito en un centro nocturno.

Nicola terminó por aceptar que efectivamente le mandó un mensaje para reconciliarse.

“La última vez que salimos con Brianda fuimos por ella hasta su casa y Nicola iba manejando... y él nunca quiere ser chofer de nadie. Y cuando estábamos con ella, Porcella le dijo: cuidado porque en la casa se ve todo. Y lo primero que hizo Deyanara fue una cena romántica con Masad”.

Dice Wendy que eso fue un golpe duro para Nicola Porcella.

“Para que veas: tu dices que yo me enamoré dentro de la Casa pero tú...”.

Brianda Deyanara nicola porcella La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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