Rey Grupero bajo sospecha: ¿perdió a propósito en Survivor para irse a La Granja?

Tzasna Carrasco fue la primera en alertar comportamientos atípicos de Rey Grupero en “Survivor México”.

Enseguida los fans confirmaron que hubo situaciones peculiares en la competencia en la que el influencer perdió, y así lo escribieron en el perfil oficial de “Survivor México”.

El caso comenzó cuando la producción del reality show de pruebas extremas anunció que, a diferencia de otros años, la presente edición durará apenas poco más de un mes.

“Últimas semanas de Survivor”, se anunció en los canales oficiales y en Azteca, la televisora que lo produce y transmite.

De modo que apenas se han “extinguido” tres concursantes y ya se anunció el final.

Los seguidores del reality manifiestan su molestia pues consideran injusto que se recorte “Survivor” para dar paso a La Granja VIP, el otro reality show de Azteca, del cual se anunció que se estrenará dentro de un mes, el 6 de agosto, para que compita por el rating con La Casa de los Famosos.

TE RECOMENDAMOS: Marichelo habla por primera vez sobre su divorcio: “lo más duro fue LA TRAICIÓN Y LA MENTIRA”

La sospecha de Tzasna contra Rey Grupero

En medio de estos cambios, Tzasna notó que en la prueba por equipos de este miércoles, Rey Grupero se quejó de más. El influencer perdió la prueba luego de que salió “lastimado” de un pie.

“Me cayó la estructura encima”, dijo.

Tzasna no creyó la supuesta gravedad del incidente.

“Parecen niños, todo el tiempo se están quejando. Cuando pasa Rey, todo lo que tenemos que hacer nosotras, de todo se quejan, parece niña, puro rostro”.

Puesto que su equipo, los Jaguares, perdió, tuvieron que hacer Concejo Tribal, para que alguno de ellos compitiera contra Rey Grupero en la batalla de extinción.

Y sí, finalmente Rey Grupero perdió esa batalla y quedó eliminado.

La opinión de los fans del reality Instagram

La reacción de algunos fue de molestia pues notaron que el influencer “se dejó ganar”, “no le echó ganas” o “fue evidente que le urgía irse a La Granja”.