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Rey Grupero bajo sospecha: ¿perdió a propósito en Survivor para irse a La Granja?

Tsazna desconfió de Rey Grupero luego de que supuestamente tuvo una lesión y perdió la prueba que condenó a su equipo al reto de extinción

Agosto 06, 2026 • 
Alejandro Flores
rey grupero survivor.jpg

Tzasna (círculo) estaba furiosa contra Rey Grupero por perder

Instagram Survivor

Tzasna Carrasco fue la primera en alertar comportamientos atípicos de Rey Grupero en “Survivor México”.

Enseguida los fans confirmaron que hubo situaciones peculiares en la competencia en la que el influencer perdió, y así lo escribieron en el perfil oficial de “Survivor México”.
El caso comenzó cuando la producción del reality show de pruebas extremas anunció que, a diferencia de otros años, la presente edición durará apenas poco más de un mes.
“Últimas semanas de Survivor”, se anunció en los canales oficiales y en Azteca, la televisora que lo produce y transmite.
De modo que apenas se han “extinguido” tres concursantes y ya se anunció el final.

Los seguidores del reality manifiestan su molestia pues consideran injusto que se recorte “Survivor” para dar paso a La Granja VIP, el otro reality show de Azteca, del cual se anunció que se estrenará dentro de un mes, el 6 de agosto, para que compita por el rating con La Casa de los Famosos.
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La sospecha de Tzasna contra Rey Grupero

En medio de estos cambios, Tzasna notó que en la prueba por equipos de este miércoles, Rey Grupero se quejó de más. El influencer perdió la prueba luego de que salió “lastimado” de un pie.

“Me cayó la estructura encima”, dijo.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Tzasna no creyó la supuesta gravedad del incidente.

“Parecen niños, todo el tiempo se están quejando. Cuando pasa Rey, todo lo que tenemos que hacer nosotras, de todo se quejan, parece niña, puro rostro”.

Puesto que su equipo, los Jaguares, perdió, tuvieron que hacer Concejo Tribal, para que alguno de ellos compitiera contra Rey Grupero en la batalla de extinción.

Y sí, finalmente Rey Grupero perdió esa batalla y quedó eliminado.

rey grupero survivor (1).jpg

La opinión de los fans del reality

Instagram

La reacción de algunos fue de molestia pues notaron que el influencer “se dejó ganar”, “no le echó ganas” o “fue evidente que le urgía irse a La Granja”.

rey grupero Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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