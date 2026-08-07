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La estatua maldita de Eugenio Derbez: criticada, vandalizada y ahora está desaparecida

Fue develada en Acapulco hace 5 años pero desde entonces ha generado polémica

Agosto 06, 2026 • 
Alejandro Flores
eugneio derbez estatua acapulco.jpg

La estatua despareció

Google Maps / Captura Imagen TV / Instagram

Eugenio Derbez filmó en Acapulco una parte sustancial de la película que lo permitió pasar de estrella de televisión en México a estrella de cine en Hollywood.

“No se aceptan devoluciones” tiene tres segmentos en el puerto, incluyendo la melodramática escena final que hizo llorar a casi todos los que vieron la película.
En honor a la difusión e imagen que se proyectó en la cinta, autoridades del puerto de Acapulco develaron en octubre de 2021 una estatua en bronce.

¿Dónde está la estatua de Eugenio Derbez?

Criticada por su poco valor estético (los habitantes del puerto señalaron que ni siquiera se veían con claridad las facciones de Derbez), la estatua estuvo incólume solamente 4 días.
El 12 de octubre amaneció cubierta por plástico y cinta gris en un acto de vandalismo que sirvió para mostrar el repudio ante la estatua.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El gobierno municipal entonces anunció que esperaría una solicitud formal de la ciudadanía del puerto para retirar la escultura.
Mientras tanto, decidieron removerla para, se dijo, repararla y buscarle un nueva ubicación.

Lo cierto es que meses después, la estatua volvió al mismo lugar: la glorieta que, de hecho, se llama Glorieta Eugenio Derbez desde aquel 2021.
La estatua sobrevivió ahí un lustro, pasando más o menos desapercibida (la glorieta está sobre una calle aledaña a la costera) hasta que en la última semana de julio de este 2026, los pobladores se dieron cuenta que ya no está.

De acuerdo con testimonios recogidos y publicados por el programa “De primera mano”, la desaparición del monumento no fue informado a ningún comerciante ni prestador de servicios de los alrededores.
Y la autoridad municipal no ha emitido declaración alguna sobre su desaparición, por lo que algunos acapulqueños suponen que fue robada.

Eugenio Derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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