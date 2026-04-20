Zoraida Gómez por primera vez revela cómo hallaron sin vida a su hermano tras su SUICIDI0 a los 18 años

“Lo quiero contar ahora porque ya estoy lista para hacerlo”.

La actriz Zoraida Gómez abrió su corazón y como nunca antes relató uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado en su vida: el suicido de su hermano Hixem, quien tenía 18 años al partir.

Gómez nunca había abordado el tema, sin embargo, ahora dijo sentirse lista para contar cómo ocurrieron los hechos que dejaron destrozada a su familia, principalmente a su mamá.

Fue una profunda depresión la que orilló al hermano de Zoraida y Eleazar a terminar con su vida.

“Nos dejó a nosotros completamente rotos… fue fuerte, la verdad, sobretodo para mi mamá… mi mamá fue un antes y un después. Era siempre una persona muy alegre, muy activa, no que ahora no lo sea, pero sí hay cosas que suceden en la vida, por decisiones de terceras personas que modifican, cambian y transforman tanto la vida de alguien más, sobretodo de una madre”, expresó la actriz de ‘Rebelde’ para el podcast ‘La Barra de Santiago’.

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Zoraida abundó en que la decisión de su hermano Hixem no consideró los daños colaterales y cómo terminarían de lastimados quienes más lo amaban.

“Yo creo que cuando hizo lo que hizo no pensó en mamá, definitivamente, pero uno no dimensiona y no teníamos toda esta información que tenemos de la depresión, de cómo salir, de tener herramientas para ayudar a la gente. Definitivamente (la dpresión) es una enfermedad y no hay que tomársela a la ligera. Es un enfermedad grave. Yo respeto y admiro profundamente a las personas que salen de esto… es de valientes seguir viviendo”, dijo.

Fue en el año 2020, cuando la fallecida Carmen Salinas relató en un programa que la madre de los hermanos Gómez le confió que Hixem sufría por el trato distante de su novia, lo que habría contribuido a su estado emocional.

“Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó”, compartió Salinas sobre la conversación con la madre de Eleazar Gómez.

En tanto, Eleazar también ha mencionado el evento en una sola oportunidad donde describió a su hermano como su “ángel de la guarda”.

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suicidó, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”, expresó el exintegrante de ‘La Granja VIP’.

Eleazar Gómez ha dicho que su hermano Hixem es su “ángel de la guarda”. YouTube

¿Cómo descubrieron que Hixem se quitó la vida?

Zoraida contó, como nunca antes, cómo hallaron a su hermano. Afirma que se trató de una acción premeditada, ya que toda su familia estaba reunida en su casa y eso fue aprovechado por Hixem.

“Lo quiero contar ahora porque ya estoy lista para hacerlo. Ese día era el estreno de la película de uno de mis hermanos, que se llamaba ‘Corazones rotos’. Ese día todos íbamos a estar en la casa porque con toda esta individualidad que tenemos cada quien se manejaba solo, se medía sus tiempos, pero ese día todos íbamos a estar ahí, y nos estábamos preparando para ir al estreno de mi hermano. Ahí fue cuando él decidió irse a otro plano y todos lo encontramos, era de ’ya nos tenemos que ir, ¿dónde está este niño que no aparece’. Entramos a su cuarto…”, relató la actriz.

Finalmente, la artista describió cómo tomó la noticia que les arrebató la paz por mucho tiempo.

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“Yo he pasado por diferentes etapas, pero en ese momento estaba muy enojada… mucho tiempo de mi vida estuve muy enojada porque… no daba crédito en el sentido de lo difícil que es vivir, lo difícil es enfrentarse, lo difícil es seguir, o sea, caerte y seguir adelante. Pero tampoco lo quiero juzgar ni señalar porque yo no estuve en su cabeza, no estaba en sus sentimientos y ahorita lo entiendo, pero en ese momento estuve muy enojada”, expresó.