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¿Paul Stanley demandará a los productores del nuevo documental de Paco Stanley?

El hijo del conductor reaccionó al anuncio de que saldrá a la luz una revelación impactante

Junio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
Paul Stanley documental.jpg

Paul dijo que hacen dinero a costa de su padre

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El anuncio de un nuevo documental sobre el asesinato de Paco Stanley ha generado una expectativa: la revelación del supuesto autor del crimen.

Paola Durante, quién estuvo presa acusada de ser cómplice pero salió libre y absuelta, está tan exaltada con esta promesa que lloró públicamente durante una entrevista en vivo con Imagen Televisión.

“Por culpa de eso (la falda acusación) murió mi madre... Y yo lo sigo sufriendo: hace una mes una publirrelacionista me dijo que mi arte no se vende porque soy una asesina”.

¿Qué dijo Paul Stanley sobre el nuevo documental del asesinato?

El documental también provocó la reacción de Paul Stanley, el hijo del conductor que siguió sus pasos en el mundo del espectáculo, quién incluso sopesa la opción de una demanda, aunque esperará a que primero se estrene el documental.
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“Ya quiero que salga, te juro que ahorita no sé de qué me estás hablando”.
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En declaraciones durante una entrevista difundida por Ventaneando, Paul dijo que estaría dispuesto a “llamar a mis abogados”.

Sin embargo, hizo hincapié en que en el aspecto personal el documental no tiene otro sentido que el comercial.

“Están ganando dinero con mi jefe. Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo, nada lo va a revivir, ni verdades ni nada”

.

Paco Stanley Paul Stanley
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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