Eleazar Gómez arrastra un dolor insuperable: su hermano mayor se quitó la vida a los 18 años

“Nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”.

Fue en 2001 cuando la familia Gómez atravesó por un duro golpe que los dejó anclados en un profundo dolor: Hixem decidió quitarse la vida a sus 18 años.

El joven, quien también formaba parte del grupo musical familiar ‘Los Roller Gómez’, murió dejando un vacío irreparable entre sus padres y hermanos.

La agrupación tuvo su debut en 1998 bajo la dirección de Luis de Llano, y juntos los hermanos Jairo, Hixem, Zoraida y Eleazar ofrecieron varias presentaciones en diversos escenarios del país, incluyendo el antiguo parque de juegos mecánicos y atracciones ‘Reino Aventura’ (ahora ‘Six Flags’), y el ‘Festivalín Acapulco’.

Su propuesta musical era fresca, dirigida a un público adolescente, y abarcaba los géneros pop, hip-hop y rap, y lograron cierta popularidad con canciones como ‘Cosas de mayores’ y ‘Diferentes, pero iguales’. Sin embargo, el grupo se disolvió poco después, y cada uno tomó caminos distintos. Lo que nadie imaginaba era que poco tiempo después, Hixem enfrentaría una batalla interna que terminaría de la peor manera.

Aunque por muchos años se mantuvo oculta la causa de su fallecimiento, con el tiempo surgieron detalles que revelaron que el joven atravesaba una fuerte depresión.

La fallecida Carmen Salinas relató en 2020, durante un programa, que la madre de los Gómez le confió que Hixem sufría por el trato distante de su novia, lo que habría contribuido a su estado emocional.

“Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó”, compartió Salinas sobre la conversación con la madre de Eleazar Gómez.

Sobre la muerte de Hixem, Eleazar sólo se ha pronunciado públicamente en una ocasión y describió a su hermano como su “ángel de la guarda”.

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suicidó, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”, expresó el actual integrante de ‘La Granja VIP’.

El actor también destacó la fortaleza de los lazos familiares tras la tragedia. “Siempre hemos sido muy unidos; es algo de lo que estoy muy agradecido con la vida, de tener la familia que tengo y porque mi madre nos ha dado una gran educación y nos enseñó a estar juntos, y eso será por el resto de nuestras vidas”, afirmó.

Tras el fallecimiento, Los Gómez continuaron con sus sueños artísticos. Eleazar continuó su formación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, mientras que Zoraida comenzó a destacar en telenovelas juveniles. Jairo, por su parte, optó por mantener un perfil más bajo, alejado de los reflectores.

La familia Gómez está compuesta, además de Hixem y Eleazar, por otros tres hermanos: Jairo, quien tras participar en la telenovela ‘Rebelde’ se alejó de la televisión para dedicarse al cine y actualmente reside en España; Zoraida, la única mujer, que ha consolidado una carrera como actriz y recientemente cumplió su sueño de ser madre; y Alizair, el menor y adoptado, quien ha permanecido fuera del ámbito público y se ha encargado de cuidar a Melissa Sánchez, madre de Los Gómez, quien enfrenta problemas económicos y de salud.