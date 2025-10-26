Zoraida Gómez acusa a Ana María Alvarado de distorsionar el caso de supuesta violencia de su hermano Eleazar

La periodista Ana María Alvarado está de vacaciones en Asia. Pero hasta allá espera Zoraida Gómez que lea su reclamo.

Alvarado publicó, justo antes de irse de viaje, que la novia de Eleazar Gómez estaba por presentar una denuncia en su contra por violencia.

Actualmente, Eleazar participa como granjero en el reality show de Azteca La Granja VIP. La semana pasada, Alvarado publicó en su canal de Youtube que días antes de entrar a este realiy, violentó a su novia, quien estaba a punto de levantar una denuncia.

Eleazar, puesto que está en encierro e incomunicado con el exterior como parte de la dinámica del reality, no conocer esta versión.

Pero la producción de Azteca decidió contactar a la novia de Eleazar, Miriam García Luna, para conocer la veracidad de esta presunta acusación.

Es totalmente falso, si no, no estuviera aquí apoyando a Eleazar. Pero fue bastante desagradable y creo se deberían... pues tomar algunas restricciones ante eso porque a final de cuentas hablan de mi persona y se meten en cuestiones legales”, dijo Miriam a través de un enlace en vivo durante la transmisión de La Granja VIP el jueves.

¿Qué mensaje le lanzó Zoraida a Ana María Alvarado?

Zoraida Gómez acaba de salir de su propio reality show, La Isla desafío extremo, en donde apenas estuvo durante una semana.

Al reconectarse con el exterior se enteró de la versión de Alvarado y decidió contestar a través de un mensaje en sus historias de Instagram.

“En el periodismo hay tres principios básicos que se consideran fundamentales para ejercer la profesión con ética y rigor: 1. Veracidad (búsqueda de la verdad)”, escribió Zoraida.

Hasta ahora, Alvarado no ha respondido a la aparición de Miriam García en La Granja VIP negando lo que ella había publicado y tampoco ha reaccionado al mensaje de Zoraida, quien la etiquetó en su publicación.

Lo que hay en su perfil de redes sociales es solamente videos y fotos de sus vacaciones.