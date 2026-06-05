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Karina Yapor frente a Gloria Trevi y María Raquenel: Tras 26 años las llama “CAPTORAS”

La presentadora de noticias compara el sistema de justicia de hace 26 años vs. la actualidad.

Junio 04, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Karina Yapor ante Gloria Trevi y María Raquenel Portillo

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El caso que provocó la extradición -desde Brasil a México- de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo fue el de Karina Yapor, cuyo bebé había sido abandonado en España, hecho que detonó en el escándalo internacional. Por tal proceso legal, el productor musical fue sentenciado a siete años de prisión, mientras la cantante fue absuelta.

Sin embargo, en pleno 2026, en Estados Unidos está vigente un nuevo caso legal contra las partes, debido a que otro par de chicas del llamado Clan denunciaron lo que vivieron cuando tenían 13 y 15 años. Por medidas legales, se desconoce sus identidades, por lo que se les llama “Jane Doe”.

En torno a dicho proceso legal, Karina Yapor fue llamada a comparecer ante las autoridades, previo a que inicie el juicio.

En sus redes sociales, la ahora presentadora de noticias que radica en Estados Unidos, confirmó que estuvo de frente con Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, a quienes llamó “captoras”.

En su publicación, donde compartió una foto de cuando era niña junto a María y Gloria, Karina Yapor comparó los procesos legales con 26 años de diferencia:

“Junio de 2000. Siendo menor de edad, declaré judicialmente los horrores que me hicieron mis captores. Esperé su extradición a México y solicité un careo procesal, pero fue negado por el juez sin cédula que los dejó en libertad.
-Junio de 2026 Bajo un muy diferente sistema de justicia (Estados Unidos) tuve mi “crossed examination” al que acudieron mis captoras”.

“Se sentaron exactamente igual que el día que con engaños me captaron: una a mi derecha y la otra a mi izquierda, sólo que ya no tengo 12 años. Ni la comparsa de aduladores e intimidadores que trajeron les funcionó”, escribió Karina Yapor. “Espero mi día en la corte. Romanos 8:31"

El versículo de la Biblia que mencionó Karina Yapor dice en la versión Reina Valera 1960: "¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”.

A la publicación de Karina Yapor reaccionaron otras mujeres que estuvieron dentro del grupo de jovencitas que vivieron con Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, como Liliana Regueiro, Karla de la Cuesta, Aline Hernández y Marlene Calderón, quienes han alzado desde hace tiempo en busca de justicia.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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