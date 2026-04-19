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Zayn Malik no le habla a Louis Tomlinson desde hace 6 meses: ya se sabe por qué le dio un puñetazo

El drama detrás de la pelea entre los exintegrantes de One Direction se ha revelado

Abril 19, 2026 • 
Alejandro Flores
zayn malik y louis tomlinson.jpg

La pelea se había mantenido en secreto

Instagram

En octubre de 2025, Zayn Malik y Louis Tomlinson viajaban juntos para grabar un programa especial de Netflix.

Su reunión había alimentado la idea entre sus fans de un posible reencuentro de One Direction, la legendaria banda juvenil británica de principios del siglo XXI.
Ahora todo indica que esas esperanzas se han desvanecido por completo.
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Así fue el puñetazo de la discordia entre Malik y Tomlinson

Los fans comenzaron por darse cuenta de que Louis dejó de seguir a Zyan en Instagram y se preguntaron la razón. Ahora se revela que aquel viaje de octubre del año pasado terminó en drama.

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De acuerdo con reportes del diario The Sun, durante una receso de las grabaciones, Malik hizo un comentario en tono de burla sobre la madre de Louis.
De ninguna manera a él le pareció gracioso porque su madre murió de cáncer en 2016, cuando apenas tenía 43 años.
El reclamo primero fue con palabras, de acuerdo con las informaciones divulgadas también por el portal TMZ.

“Cuando Louis estaba por retirarse, Zyan lo alcanzó para golpearlo en la cara”, se asegura en ambos reportes.

El incidente se tornó más impactante porque Malik habría llevado anillos en la mano, por lo que el puñetazo le dejó heridos a Louis.
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Ahora que se conoce el incidente de violencia, los fans se preguntan si acaso será posible una reconciliación.

One Direction Louis Tomlinson Zayn Malik
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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