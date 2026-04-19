Trío insólito en el Zócalo: Andrea Bocelli, Ximena Sariñana y Ángeles Azules convierten un jazz en cumbia

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de la Ciudad de México, unas 130 mil personas acudieron al concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo.

Aunque es una cifra lejana a los récords impuestos por artistas como Shakira y Grupo Firme, la multitud fue suficiente para que la plaza central de México luciera llena.

El momento más vitoreado, sin duda, fue la reunión de Andrea Bocelli con Ximena Sariñana y los Ángeles Azules, que sucedió hacia el final del concierto.

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Primero fueron Bocelli y los Ángeles Azules los que interpretaron “Vivo por ella”, un clásico de la lírica interpretado por el italiano pero ue en esta ocasión tuvo un toque de cumbia por el acompañamiento de los mexicanos.

Luego apareció Ximena Sariñana con el grupo de cumbia para interpretaron a dueto “Mis sentimientos”, un tema que grabaron juntos en hace 11 años, en 2015 y desde entonces se convirtió en un éxito.

Mientras ellos cantaron, Bocelli salió del escenario para permitir que el público cantara, bailara y aplaudiera la colaboración.

Cuando terminó la canción, Ximena agradeció a Bocelli por haberle “prestado su precioso escenario”.

¿Cómo fue la reunión de Bocelli, Sariñana y Ángeles Azules?

Y en ese momento reapareció el tenor lírico italiano con una flauta traversa y dispuesto a acompañar la siguiente canción.

Y así fue que sucedió en el Zócalo la insólita fusión de la cumbia (con Ángeles Azules), el pop (con Ximena Sariñana) y la música culta (con Bocelli y la Orquesta Sinfónica de Minería)... ah, y el swing con Louis Armstrong porque el tema que interpretaron fue “What A Wonderful World”.

Andrea Bocelli tocó la flauta traversa, Ángeles Azules le imprimió un toque de cumbia, la orquesta agregó una instrumentación de respaldo y Ximena cantó el tema clásico de Armstrong.

🎼🎙️#AndreaBocelli | ¡El crossover que nunca esperaste ver!@angelesazulesmx y Ximena Sariñana acompañan al cantante italiano en una noche mágica en el Zócalo de #CDMX.#OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/Vy2dfvwfWm — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) April 19, 2026

Y hacia la estrofa final sonaron los cuetes que reventaron en el cielo de la noche del Zócalo de la Ciudad de México. Todo eso en menos de dos minutos: el momento más aplaudido del concierto.