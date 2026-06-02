Mitzy asegura que “la carrera de Thalía SE ACABÓ” cuando él dejó de diseñarle sus vestidos

Por mucho tiempo Thalía y el diseñador Mitzy trabajaron juntos, incluso la estrella se opuso a la opinión de su esposo Tommy Mottola, quien no quería que él hiciera el icónico vestido de novia de la cantante. Sin embargo, un día llegó la distancia.

Varios años después, es el propio Mitzy quien asegura que la carrera de su examiga perdió fuerza cuando dejaron de trabajar juntos.

Y es que en una reciente entrevista, el diseñador, reconocido por haber creado de los vestuarios más emblemáticos de figuras del medio del espectáculo mexicano, sostiene que la ruptura profesional marcó un antes y un después en la trayectoria de Thalía.

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“Yo creo que su carrera se acabó cuando me dejó porque antes con Thalía estábamos en primer lugar en todo lo que hacíamos”, indicó.

La relación entre la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ y el creador inicio en la década de los 90, en un contexto de éxito televisivo y musical para Thalía. Mitzy fue el responsable de los vestidos que acompañaron a la artista en su etapa de mayor proyección internacional.

En tanto, la dupla ganadora mantuvo una amistad estrecha al grado de que la cantante eligió a Mitzy para diseñar su vestido de novia con Tommy Mottola en el año 2000, enfrentando incluso la preferencia del productor musical por marcas como Giorgio Armani o Christian Dior.

Mitzy asegura que ese gesto fue una gran muestra de lealtad y hermandad profesional.

Pero la relación entre ellos superó el terreno profesional, compartiendo un vínculo espiritual al coincidir en la misma religión evangélica. Esto profundizó la cercanía. Thalía se bautizó en la misma iglesia que Mitzy.

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La distancia

El truene entre el diseñador y la cantante llegó tras rumores de que Mitzy hablaba mal de Thalía a sus espaldas, lo que provocó desconfianza. Y la falta de una conversación directa para aclarar los chismes contribuyeron al distanciamiento. El creador reconoce que el orgullo y la ausencia de conversación terminaron quitándole la oportunidad de que siguiera haciéndole sus vestuarios.

Finalmente, el diseñador asegura estar arrepentido y aclara que ante la distancia mantiene un afecto intacto por la cantante.