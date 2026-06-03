Rafael Inclán recapacita, NIEGA LA BANCARROTA y le manda decir a ‘Pocholo’ que la ayuda: “no se la pedí”

“A la mejor yo me quejé tantito para azotarme… en un momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen”.

Fue hace un año cuando el actor Rafael Inclán habló con preocupación y urgencia por encontrar trabajo, pero ahora niega estar en bancarrota como se había filtrado. Ahora, el comediante asegura que exageró con respecto a su situación financiera.

Inclán reconoció que, cuando mencionó su necesidad de estar activo laboralmente, pudo sonar alarmante.

“A la mejor yo me quejé tantito para azotarme y, de ahí, se desató, así fue, yo creo, en un momento declaré que andaba apretado económicamente, pero no tanto como dicen”, compartió don Rafael.

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Al tiempo, dio a conocer que él sigue siendo una de las pocas estrellas que cuentan con exclusividad en Televisa, y aunque el dinero que recibe mensualmente no es una gran cantidad, sí lo ayuda a sobrellevar su economía, indicó.

“Bendito Dios, Televisa me ha protegido, desde hace muchos años que tengo una exclusividad, no es muy grande pero, sí me quejé, estaba mal”.

Y añadió que “hace años que me han otorgado una lana mensual que, ojalá que me la subieran, pero se los agradezco”, dijo a la prensa.

El histrión reiteró que se encuentra bien y que si no tiene ahorros que lo provean de cierta seguridad financiera es porque no ha sabido administrarse.

“Estoy bien, sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sea administrado, es otra cosa y, no es culpa de nadie”, expresó.

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Luego hizo alusión a los dichos de su amigo José Luis Cordero ‘Pocholo’, quien dijo que no permitiría que se fuera a vivir a ‘La Casa del Actor’ y le ofreció su casa.

“Se lo agradezco pero que no ma*e, porque no se la pedí, estoy muy bien, qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien y, si me voy con alguien, que no sea con él”, concluyó entre risas.