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Marlon decía que YA NO QUERÍA SABER de Wendy Guevara… ¡pero ahora la imita y se burla de ella!

Marlon Colmenárez decidió que era buena idea vestirse, imitar y reírse de su examiga, quien le regaló una camioneta y el enganche de su casa para presentarse en un reality show.

Septiembre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Wendy-Marlon.jpg

Marlon, examigo de Wendy Guevara, se burla de ella en un reality show.

Getty Images/X

“Hola, soy Wendy Carmela y he estado un poquito extraviada. Yo me he operado varias veces y nomás no quedo porque me hago puras operaciones a puros canjes, pero algún día quedaré”.

El 29 de agosto pasado, se llevó a cabo el último concierto de Rosalía en la Ciudad de México y en su famoso ‘Confesionario’ apareció Wendy Guevara. La conductora de la Post-Gala de ‘La Casa de los Famosos México’ se sinceró sobre las experiencias de su pasado y admitió las cosas que hizo por retener o complacer a exparejas.

Pagar una camioneta, dar el enganche de una casa, llevarlos a ‘table dances’, entre otras prácticas que no sólo implicaban la economía sino realizar actividades que la hacían sentirse infeliz, fueron algunas de las cosas que confesó Wendy.

“He puesto mi amor en personas equivocadas, he comprado una camioneta del año, pagado el enganche de una casa”, contó ante el público de la gira ‘Lux’.

TE RECOMENDAMOS: Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”

De inmediato, su examigo y de quien Guevara sí estaba enamorada, Marlon Colmenárez, ‘se puso el saco’ y sintió que todo lo que dijo Wendy ante 16,500 personas solamente tenían que ver con él.

Y en una transmisión desmintió a la creadora de contenido.

“Gente, la verdad qué obsesión, qué obsesión porque yo le dejé de hablar a esta persona hace tres años”, inició Colmenárez, quien afirmó que Guevara ha seguido con la intención de “perjudicarme, de lanzarme indirectas”.

Luego dijo con cinismo, “sí me regalaste una camioneta, me la regalaste. No te la robé”, indicó, y agregó: “Me diste la inicial para una casa. Claro que sí, pero lo hiciste tú porque quisiste”.

El desmentido incluyó una negación directa sobre el vínculo sentimental. “Yo nunca te dije: ‘Vamos a ser novios’. Yo nunca tuvimos relaciones íntimas como para decir que te encul*ste”, afirmó Colmenárez.

Finalmente, expresó que él ha mantenido silencio, no ha hablado de Wendy, a pesar del tiempo transcurrido.

“Tengo tres años, hace tres años te dejé de hablar y yo la verdad nunca he querido hablar sobre nada malo sobre ti, pero es que ya está, ya está bueno, ya pasó mucho tiempo. Y tú vas a hacer eso delante de tantas personas”, sentenció.

Sin embargo, aunque decía que no quería saber nada de la presentadora, ahora la imita y se burla de ella.

Y es que Marlon ingresó al reality show de YouTube, ‘La Casa 593’ que se transmite desde Ecuador. Bajo una dinámica similar a ‘La Casa de los Famosos’ , el proyecto integro a 18 habitantes.

Sobre Colmenárez se le describe como “modelo venezolano (conocido anteriormente en México por su vínculo con la influencer Wendy Guevara), quien ya está generando controversia por sus interacciones dentro del reality”.

Y una de sus primeras actividades fue vestirse, imitar y burlarse de la ganadora de la primera temporada del reality de Televisa.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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“Hola, soy Wendy Carmela y he estado un poquito extraviada. Yo me he operado varias veces y nomás no quedo porque me hago puras operaciones a puros canjes, pero algún día quedaré. Pero bueno, vine a darlo todo y quiero mandarle un saludo a todos los strippers del mundo. Me encantan los strippers, los amo”, dijo Marlon haciendo gestos y usando las trenzas que hicieron famosas a la influencer en su paso por ‘La Casa de Wendy’.

Wendy Guevara
 Marlon Colmenarez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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