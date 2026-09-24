Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Memes que dejaron Yahir, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz al transformarse en Drag Queens

La Casa de los Famosos se transformó para presentar uno de los momentos más divertidos de la actual temporada

Septiembre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
memes drag la casa de los famosos.jpg

La Casa de los Famosos se transformó

X / La Casa de los Famosos

Ya transformados, Yahir, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia comadrearon a gusto.

Los habitantes de La Casa de los Famosos que están en la semana previa a la final se visitieron de drag queens para actuar en una especie de sketche de un programa de noticias dentro del reality show.
Fue así como Yahir y Ernesto se transformaron en Gala y Bella, dos alegres comadres que no dejaban de decirse lo bien que se veían en tacones.
TE RECOMENDAMOS: Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse
Mariana Ochoa y Gema Garoa también se transformaron: Gema se puso barba y chinos, mientras que Mariana se puso bigote y peluca de pelo lacio.
Karina Torres, por su parte, se convirtió en una especie de Walter Mercado.

Los mejores memes de La Casa de los Drag

La rutina que interpretaron juntos resultó uno de los episodios más divertidos de la actual temporada de La Casa de los Famosos México, generando también una gran cantidad de memes que notaron los enormes parecidos da los habitantes drag con personajes de caricatura, famosos reales y hasta cantantes internacionales.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Ese Pérez fue una delas transformaciones más llamativas, ya que muchos memes le encontraron similitudes obvias con la Bebeshita pero también fue notorio que el maquillaje cambió de tal manera su rostro que algunos lo compararon con Karime Pindter.

Ernesto Laguardia, uno de los más alabados por su caracterización y la manera en que ejecutó su personaje, fue comparado con Ernestina del Mar, el personaje creado por el comediante Jair Villarreal.

La pareja formada por Mariana Ochoa y Gema Garoa con bigote y barba generó memes de comparación con Jorge Anzaldo y David Bisbal.

Memo Schutz quedó tan bien en su transformación que hubo fans que le vieron cara de Katy Perry y hasta se hicieron montajes con portadas de sus discos.

La Casa de los Famosos México drag queen
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hijo-Laura-Flores.jpg
Famosos
Laura Flores estalla ante CRÍTICAS A SU HIJO adoptivo: “a lo mejor ustedes están muy bonitos”
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carinleon-sphere.jpg
Famosos
¡Se les cayó el ídolo! Cancelación de Carín León dejó a fans con frustración y gastos irrecuperables
Septiembre 23, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Tras una semana de polémicas, CANCELAN CONCIERTO de Aleks Syntek mientras él aparece sin peluquín
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Garrapatas-la-granja.jpg
Famosos
¡Emergencia en ‘La Granja VIP’! Detectan PLAGA DE GARRAPATAS y prohiben consumo de leche
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sobrino-Karina.jpg
Famosos
¿Cuál es el verdadero estado de salud del sobrino de Karina Torres?, ¿peligra su permanencia en LCDLF?
‘La Licenciada’ le contó a Gema que su sobrino está inconsciente y el hermano de la influencer ya dio detalles de la salud de Emiliano.
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bebes-Durango.jpg
Viral
Mueren cinco recién nacidos en hospital de Durango; DETECTAN BACTERIA en Cuidados Intensivos
El IMSS cerró la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mientras se investiga por qué perdieron la vida los bebés.
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bebeshita-Pablo-Montero.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ confiesa que SE BESÓ con Pablo Montero antes de entrar a ‘La Granja VIP’
‘La Bebeshita’ les contó a los granjeros cómo se conocieron, cómo estuvieron los besos y hasta la invitación a subir a su cuarto de hotel tras un concierto.
Septiembre 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
luzblanchet---.jpg
Famosos
Luz Blanchet enfrenta PREOCUPACIÓN por su hija y su condición neurológica: “no es autosuficiente”
Luz Blanchet rompió el silencio y habló del derrame cerebral que provocó en su hija una condición especial hace 19 años.
Septiembre 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez