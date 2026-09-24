Memes que dejaron Yahir, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz al transformarse en Drag Queens

Ya transformados, Yahir, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia comadrearon a gusto.

Los habitantes de La Casa de los Famosos que están en la semana previa a la final se visitieron de drag queens para actuar en una especie de sketche de un programa de noticias dentro del reality show.

Fue así como Yahir y Ernesto se transformaron en Gala y Bella, dos alegres comadres que no dejaban de decirse lo bien que se veían en tacones.

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Mariana Ochoa y Gema Garoa también se transformaron: Gema se puso barba y chinos, mientras que Mariana se puso bigote y peluca de pelo lacio.

Karina Torres, por su parte, se convirtió en una especie de Walter Mercado.

Los mejores memes de La Casa de los Drag

La rutina que interpretaron juntos resultó uno de los episodios más divertidos de la actual temporada de La Casa de los Famosos México, generando también una gran cantidad de memes que notaron los enormes parecidos da los habitantes drag con personajes de caricatura, famosos reales y hasta cantantes internacionales.

Ese Pérez fue una delas transformaciones más llamativas, ya que muchos memes le encontraron similitudes obvias con la Bebeshita pero también fue notorio que el maquillaje cambió de tal manera su rostro que algunos lo compararon con Karime Pindter.

Ernesto Laguardia, uno de los más alabados por su caracterización y la manera en que ejecutó su personaje, fue comparado con Ernestina del Mar, el personaje creado por el comediante Jair Villarreal.

Como no van a ser las mismas jajajajab

Tío Erny se parece a Ernestina de Mal #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/Fw7aA9LwOq — Maaar✨ (@Fergiee_m) September 23, 2026

La pareja formada por Mariana Ochoa y Gema Garoa con bigote y barba generó memes de comparación con Jorge Anzaldo y David Bisbal.

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JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

JORGE ANZALDO Y MARIANA OCHOA SE REENCUENTRAN pic.twitter.com/hACxljcftd — Roly Gallardo 👽💥 (@Rolexx921) September 23, 2026

Memo Schutz quedó tan bien en su transformación que hubo fans que le vieron cara de Katy Perry y hasta se hicieron montajes con portadas de sus discos.