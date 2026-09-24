Memes que dejaron Yahir, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz al transformarse en Drag Queens

Ya transformados, Yahir, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia comadrearon a gusto.
Los habitantes de La Casa de los Famosos que están en la semana previa a la final se visitieron de drag queens para actuar en una especie de sketche de un programa de noticias dentro del reality show.
Fue así como Yahir y Ernesto se transformaron en Gala y Bella, dos alegres comadres que no dejaban de decirse lo bien que se veían en tacones.
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Mariana Ochoa y Gema Garoa también se transformaron: Gema se puso barba y chinos, mientras que Mariana se puso bigote y peluca de pelo lacio.
Karina Torres, por su parte, se convirtió en una especie de Walter Mercado.
Reencuentro inédito de Gala Montes y Ricardo Peralta #LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/g8uuz9kW2X— Lexxi (@RecaLexi) September 23, 2026
Los mejores memes de La Casa de los Drag
La rutina que interpretaron juntos resultó uno de los episodios más divertidos de la actual temporada de La Casa de los Famosos México, generando también una gran cantidad de memes que notaron los enormes parecidos da los habitantes drag con personajes de caricatura, famosos reales y hasta cantantes internacionales.
JAJAJJA #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/49az9CJajc— Ella/She 🪩 (@frame_092) September 23, 2026
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
Ese Pérez fue una delas transformaciones más llamativas, ya que muchos memes le encontraron similitudes obvias con la Bebeshita pero también fue notorio que el maquillaje cambió de tal manera su rostro que algunos lo compararon con Karime Pindter.
Lo que pides en TEMU, lo que te llega. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LCDLFMX pic.twitter.com/yCEfe2rcsB— Gerardo Perry (@gerardoperry) September 23, 2026
Ernesto Laguardia, uno de los más alabados por su caracterización y la manera en que ejecutó su personaje, fue comparado con Ernestina del Mar, el personaje creado por el comediante Jair Villarreal.
Como no van a ser las mismas jajajajab— Maaar✨ (@Fergiee_m) September 23, 2026
Tío Erny se parece a Ernestina de Mal #LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/Fw7aA9LwOq
La pareja formada por Mariana Ochoa y Gema Garoa con bigote y barba generó memes de comparación con Jorge Anzaldo y David Bisbal.
#LaCasaDeLosFamososMx— Roly Gallardo 👽💥 (@Rolexx921) September 23, 2026
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
JORGE ANZALDO Y MARIANA OCHOA SE REENCUENTRAN pic.twitter.com/hACxljcftd
Memo Schutz quedó tan bien en su transformación que hubo fans que le vieron cara de Katy Perry y hasta se hicieron montajes con portadas de sus discos.
Teenage Dream by Katy Perry#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/RUj4jAnjdZ— Alice 𓆗 (@taybolera_1989) September 23, 2026