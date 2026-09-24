Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Historial de golpes de Azalia en tv: peleas contra Kevin Bicolor, Pato Zambrano y Shotys

Azalia Ojeda siempre se ha defendido como una “persona honesta y frontal” pero eso lo ha provocado pleitos constantes en realities y programas

Septiembre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia ojeda realties golpes.jpg

Azalia Ojeda: 25 años de realities

Capturas BB / Multimedios / LG VIP

“Y lo que te espera”, le advirtió Azalia Ojeda a Karina Martínez en el reality show Big Brother 3 R, producido hace 20 años por Televisa.

Ya para entonces Azalia había ganado fama de ser una persona frontal. “A la gente que decimos las cosas de frente nos tachan de conflictivas”, diría años después la concursante.
Tras varios escándalos mediáticos (fue llamada Lady Polanco por un conflicto vial en el que se encaró con policías de la Ciudad de México), Azalia ha retomado su carrera en los realities.
Este año participó primero en Survivor, donde fue la primera expulsada pero luego la regresaron para que cumpliera su promesa de ser “la más polémica” del reality.
TE RECOMENDAMOS: Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse
Ahora está en La Granja VIP, donde efectivamente ha hecho valer su historial de ser una persona sin filtros, capaz de encarar a Niurka, por ejemplo.

La cachetada a Kevyn Bicolor

Este miércoles, Azalia se convirtió en tendencia luego de que tuvo una reacción violenta en contra de Kevyn Bicolor: lo cacheteó en una acción que quedó claramente grabada en el 24/7 de La Granja VIP.
En redes sociales las opiniones se han divivido, pues algunos piden su expulsión automática del reality show ya que una de las reglas más importantes es que no debe haber contacto físico.
Sin embargo, hubo algunos espectadores que notaron que la cachetada no fue gratuita, sino provocada por una acción peculiar de Kevyn.
Hay un diálogo en el que Azalia le reclama a Kevyn sobre una prenda.
—Esa es mía, es lo que te estoy diciendo
Y en ese momento, parece que Kevyn hace un gesto vulgar, aunque la toma no permite tener la certeza de que así sea.

Las palmadas con Shotys

En Big Brother 3 R, Azalia entró cuando el reality ya iba a la mitad. Y en una semana tuvo su primer enfrentamiento: una larga discusión con Shotys, quien le reclamó por haberla llamado “cerda” a sus espaldas.
Shotys la persiguió desde la sala hasta la cocina para encararla y Azalia reaccionó con un par de fuertes palmadas mientras le advertía: “Y lo que te espera”.
Evidentemente adolorida, Shotys le reclama: “No me vuelvas a palmear “Negra” porque eso es agresión”.

@lacasafamososmex

#Azalia #shotys #bigbrothervip #pelea #lacasadelosfamososmexico🇲🇽 #lacasadelosfamososmx #lacasadelosfamosos #bigbrother

♬ sonido original - Casa de los famosos Animados

Del beso al pleito con Pato Zambrano

Durante Big Brother, el primero, Azalia y el Pato Zambrano tuvieron un momento romántico... o al menos eso parecía.
Los habitantes jugaban a la botella cuando Azalia eligió que Zambrano le diera un beso.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

A partir de ese momento su relación fue de amor-odio y explotó durante un programa de televisión en el que ella dijo que le daba “asco”.
De improviso, Zambrano apareció en el programa y le reclamó por la expresión.
“No decías eso cuando me diste el beso”


Azalia explotó: se levantó, le arrojó una botella de agua y le dijo: “le hacemos como quieras”.
Luego le gritó: “ya vete a tu casa a que te sigan inyectando las nalgas y a ligarte a otra viejita”.
Aludió así a su relación con Irma Serrano, de quien se dijo que llegó a darle costosos regalos a Pato, acusación que él siempre ha negado.

Azalia Ojeda La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Wendy-Marlon.jpg
Famosos
Marlon decía que YA NO QUERÍA SABER de Wendy Guevara… ¡pero ahora la imita y se burla de ella!
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
julian-figueroa-imelda-.jpg
Famosos
Imelda Tuñón confiesa que LE DIO MEDICAMENTOS a Julián Figueroa, que ni sus psiquiatras querían recetarle
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bettina-Salazar.jpg
Famosos
‘Olga Sana’ ya se hizo la biopsia: “hay un 10% DE QUE SEA BENIGNO, pero creo en los milagros”
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-Laura-Flores.jpg
Famosos
Laura Flores estalla ante CRÍTICAS A SU HIJO adoptivo: “a lo mejor ustedes están muy bonitos”
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carinleon-sphere.jpg
Famosos
¡Se les cayó el ídolo! Cancelación de Carín León dejó a fans con frustración y gastos irrecuperables
Ahorraron durante meses, viajaron y gastaron para ver a Carín León en Sphere de Las Vegas, pero deberán esperar un año para verlo. ¿Habrá demanda?
Septiembre 23, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Tras una semana de polémicas, CANCELAN CONCIERTO de Aleks Syntek mientras él aparece sin peluquín
Aleks Syntek sigue preocupando por su estado y las repercusiones de sus actos y palabras ya se dejan ver.
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Garrapatas-la-granja.jpg
Famosos
¡Emergencia en ‘La Granja VIP’! Detectan PLAGA DE GARRAPATAS y prohiben consumo de leche
La producción de ‘La Granja VIP’ se mostró preocupada y tomó medidas extremas ante posibles malestares entre los granjeros.
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sobrino-Karina.jpg
Famosos
¿Cuál es el verdadero estado de salud del sobrino de Karina Torres?, ¿peligra su permanencia en LCDLF?
‘La Licenciada’ le contó a Gema que su sobrino está inconsciente y el hermano de la influencer ya dio detalles de la salud de Emiliano.
Septiembre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez