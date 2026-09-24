Historial de golpes de Azalia en tv: peleas contra Kevin Bicolor, Pato Zambrano y Shotys

“Y lo que te espera”, le advirtió Azalia Ojeda a Karina Martínez en el reality show Big Brother 3 R, producido hace 20 años por Televisa.

Ya para entonces Azalia había ganado fama de ser una persona frontal. “A la gente que decimos las cosas de frente nos tachan de conflictivas”, diría años después la concursante.

Tras varios escándalos mediáticos (fue llamada Lady Polanco por un conflicto vial en el que se encaró con policías de la Ciudad de México), Azalia ha retomado su carrera en los realities.

Este año participó primero en Survivor, donde fue la primera expulsada pero luego la regresaron para que cumpliera su promesa de ser “la más polémica” del reality.

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Ahora está en La Granja VIP, donde efectivamente ha hecho valer su historial de ser una persona sin filtros, capaz de encarar a Niurka, por ejemplo.

La cachetada a Kevyn Bicolor

Este miércoles, Azalia se convirtió en tendencia luego de que tuvo una reacción violenta en contra de Kevyn Bicolor: lo cacheteó en una acción que quedó claramente grabada en el 24/7 de La Granja VIP.

En redes sociales las opiniones se han divivido, pues algunos piden su expulsión automática del reality show ya que una de las reglas más importantes es que no debe haber contacto físico.

Sin embargo, hubo algunos espectadores que notaron que la cachetada no fue gratuita, sino provocada por una acción peculiar de Kevyn.

Hay un diálogo en el que Azalia le reclama a Kevyn sobre una prenda.

—Esa es mía, es lo que te estoy diciendo

Y en ese momento, parece que Kevyn hace un gesto vulgar, aunque la toma no permite tener la certeza de que así sea.

Las palmadas con Shotys

En Big Brother 3 R, Azalia entró cuando el reality ya iba a la mitad. Y en una semana tuvo su primer enfrentamiento: una larga discusión con Shotys, quien le reclamó por haberla llamado “cerda” a sus espaldas.

Shotys la persiguió desde la sala hasta la cocina para encararla y Azalia reaccionó con un par de fuertes palmadas mientras le advertía: “Y lo que te espera”.

Evidentemente adolorida, Shotys le reclama: “No me vuelvas a palmear “Negra” porque eso es agresión”.

Del beso al pleito con Pato Zambrano

Durante Big Brother, el primero, Azalia y el Pato Zambrano tuvieron un momento romántico... o al menos eso parecía.

Los habitantes jugaban a la botella cuando Azalia eligió que Zambrano le diera un beso.

A partir de ese momento su relación fue de amor-odio y explotó durante un programa de televisión en el que ella dijo que le daba “asco”.

De improviso, Zambrano apareció en el programa y le reclamó por la expresión.

“No decías eso cuando me diste el beso”



Azalia explotó: se levantó, le arrojó una botella de agua y le dijo: “le hacemos como quieras”.

Luego le gritó: “ya vete a tu casa a que te sigan inyectando las nalgas y a ligarte a otra viejita”.

Aludió así a su relación con Irma Serrano, de quien se dijo que llegó a darle costosos regalos a Pato, acusación que él siempre ha negado.