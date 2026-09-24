Los Meñiques de La Casa llevan su fiesta “Baila a lo loco tour” a Argentina

Los Meñiques de la Casa continúan demostrando que su fenómeno ya trascendió las pantallas. Con más de 10 millones de suscriptores y miles de millones de visualizaciones acumuladas en YouTube, el proyecto liderado por Luigi y Rossi regresó a Argentina como parte de “Baila a lo Loco Tour”, su nueva gira internacional.

Esta nueva visita marcó un paso importante en su crecimiento en el país: además de regresar a Buenos Aires, Los Meñiques de la Casa se presentaron por primera vez en Córdoba y Rosario, llevando a nuevas ciudades una propuesta que combina música, baile, comedia y una experiencia visual construida alrededor de luces y colores neón.

Su paso por Argentina contó además con el respaldo de Diego Topa, uno de los artistas infantiles más importantes de Argentina y referente del género en el Cono Sur, quien ha apadrinado la llegada de Los Meñiques de la Casa al país y los acompañó durante sus shows de Rosario y Buenos Aires.

La relación entre ambos proyectos también se ha trasladado a la música. Los Meñiques y Topa unieron previamente sus universos en “El baile del capibara”, colaboración que refleja el vínculo que el proyecto ha construido con una de las figuras más reconocidas del entretenimiento familiar argentino.

“Baila a lo Loco Tour” es una experiencia inmersiva.

A través de una historia que se desarrolla sobre el escenario, los niños dejan de ser únicamente espectadores para convertirse en parte fundamental del espectáculo, ayudando a Luigi, Rossi y sus personajes a resolver diferentes situaciones mientras cantan y bailan algunos de los temas más reconocidos del proyecto.

La llegada a Argentina forma parte de una nueva etapa de expansión internacional para Los Meñiques de la Casa. Después de fortalecer su presencia en Latinoamérica y llevar el proyecto digital al terreno de los shows en vivo, su siguiente parada será España, donde continuarán “Baila a lo Loco Tour” con una gira por cuatro ciudades.

El salto a Europa representa un nuevo capítulo para un proyecto que primero construyó una comunidad de millones de familias desde las pantallas y que ahora busca encontrarse con ellas alrededor del mundo.

Con “Baila a lo Loco Tour”, Los Meñiques de la Casa continúan llevando a nuevos territorios los elementos que han definido su propuesta: canciones, personajes, historias, baile y mensajes pensados para conectar con los niños y sus familias.

De Latinoamérica a Europa, Luigi y Rossi continúan convirtiendo una de las comunidades infantiles digitales más grandes en una experiencia que ahora también se vive frente al escenario.