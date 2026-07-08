Pedro Sola desata indignación al decir que no tolera a los perros: “ganas de aventarles CARNE ENVENENADA”

"¿Cómo llegamos a eso? Son absurdos”.

En tremendo problema se encuentra Pedro Sola luego de que organizaciones dedicadas a la protección animal solicitaran que el presentador sea sancionado por sus dichos en ‘Ventaneando’.

Y es que sus comentarios provocaron críticas en redes sociales y llevaron a asociaciones civiles a exigir acciones a TV Azteca.

La polémica comenzó durante una conversación en la que Pedro compartió su postura sobre el aumento de establecimientos pet- friendly (amigable con las mascotas) y la costumbre de algunas personas de tratar a perros y gatos como integrantes de la familia.

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¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

“Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”.

Luego, aclaró que no hablaba de forma literal, pero continuó criticando a quienes llevan a sus mascotas a lugares públicos.

"¿Cómo llegamos a eso? Son absurdos”, comentó.

Siempre he defendido a Pedrito pero estos comentarios de verdad que son inaceptables.



NUNCA violencia hacia los animales y para los dueños quienes decidimos adoptar a estos ángeles caídos del cielo. NUNCA.



Esto no debería darles risa.

pic.twitter.com/rS7hSJcl8Y — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) July 8, 2026

Al tiempo, Mónica Castañeda respondió de inmediato:

“Envenenarlos, eso sí que no”. Sin embargo, Pedro siguió con sus comentarios y añadió: “En caso de que vayan al supermercado, pues que lo lleven en una bolsa y, si no cabe, mejor no. Si llevas tres en una carreola, también dan ganas de darles un balazo”.

Por su parte, la organización ‘Cuenta Conmigo’ condenó lo ocurrido y señaló que este tipo de mensajes no deben minimizarse.

"¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar! Repudiamos los comentarios hechos por Pedro Sola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría ‘envenenar perros’. Los animales merecen respeto y protección en todo momento”.

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Otras agrupaciones defensoras de animales manifestaron su rechazo a las palabras del presentador. Entre ellas, ‘Peludos Desamparados’ pidió que Sola reciba una sanción y que se le imparta un curso de sensibilización sobre bienestar animal.