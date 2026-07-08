Jorge D’Alessio es captado BESANDO A UNA MUJER a un mes de hacerse público que firmó su divorcio

A través de redes sociales se filtró un video en donde se observa a Jorge D’Alessio besando a una mujer rubia durante una salida con amigos, esto a un mes de hacerse público que firmó su divorcio de Marichelo.

Fue a finales del mes de marzo cuando comenzaron los rumores de una crisis al interior de la pareja.

En el clip D’Alessio convive con un grupo de amigos en lo que parece ser un centro nocturno y, mientras todos disfrutan de la reunión, la acompañante del vocalista de ‘Matute’ se coloca frente al cantante y comienza a interpretar ‘Que vuelva’, éxito de Grupo Frontera.

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En tanto, ambos intercambian miradas mientras ella continua cantando. Después, se abrazan y besan frente al resto de los presentes.

La difusión del video también reavivó cuestionamientos sobre la identidad de la mujer, pues hace unas semanas, Jorge ya había sido fotografiado acompañado de una rubia durante otra reunión, por lo que algunos usuarios aseguraron que se trataría de la misma persona.

Uno de los nombres que se mencionó fue el de Almendra Ayala, profesionista dedicada al marketing dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, ella misma desmintió anteriormente cualquier relación sentimental con el cantante y pidió que dejaran de señalarla, ya que comenzó a recibir críticas y ataques en redes sociales derivados de esos rumores.

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Hasta ahora ni Jorge D’Alessio ni su equipo han realizado algún pronunciamiento para confirmar o desmentir las versiones surgidas tras la difusión del material.