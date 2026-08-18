Tras negarse a pagarle, Maxine Woodside RETA a Ana María Alvarado a que muestre un contrato de su despido

“Yo era su jefa, pero no su patrona. Entonces, yo nunca la contraté, nunca le pagué. Si ella algún día presenta un recibo o un contrato firmado por mí, será otra cosa”.

En el último capítulo en la batalla legal entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside, la llamada ‘Reina de la Radio’ le pidió a su excolaboradora que mostrara el contrato que compruebe su despido y la relación directa con el programa ‘Todo para la mujer’.

La petición surge luego de que un tribunal falló a favor de Alvarado y ordenó el pago de una indemnización, misma que no se ha concretado debido a recursos legales y desacuerdos persistentes.

Fue en mayo de 2025, cuando un juez dictó una sentencia definitiva a favor Ana María, quien trabajó 32 años el el programa de Radio Fórmula. El tribunal determinó que el despido de Alvarado representó un despido injustificado y ordenó su reinstalación o pago de una liquidación con sueldos caídos y prestaciones acumuladas.

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“La verdad es que ya gané, la sentencia está dictada a mi favor... pero es otro lío la burocracia”, expresó Alvarado.

Y agregó que la falta de pago ocurre por la ausencia de una fianza para sostener el amparo, lo que dificulta exigir el cobro por la vía judicial.

Por su parte, Woodside alega que “yo era su jefa, pero no su patrona. Entonces, yo nunca la contraté, nunca le pagué. Si ella algún día presenta un recibo o un contrato firmado por mí, será otra cosa, pero nunca la contraté”.

Y también explicó: “Es como si tú tienes un jefe, pero, ¿te contrató tu jefe o la estación?, ¿quién te contrató?”, expresó al tiempo en el que insistió que la demanda debería de dirigirse contra la empresa y no contra ella.

En el mismo tenor, la conductora de ‘Sale el Sol’ ya había indicado que ‘Radio Fórmula’ optó por darle un presupuesto a cada programa y el conductor era el encargado de pagar a cada colaborador, por ello la responsable de contratar y despedir si es, en este caso, la señora Woodside, según contó.

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El conflicto se originó en 2022, cuando Alvarado fue separada del programa tras más de tres décadas de trabajo conjunto. Desde entonces, la periodista ha sostenido que la decisión de Woodside fue unilateral y carente de justificación, lo que la llevó a presentar una demanda por despido injustificado.