Despiden a José Rendón, el hombre detrás de ‘Corazón salvaje’

La televisión mexicana se encuentra de luto luego de darse a conocer la muerte de José Rendón, quien tuvo una amplia trayectoria como escritor, director y productor. Además, participó en algunas de las telenovelas más recordadas de Televisa.

Fue el pasado 15 de agosto cuando perdió la vida, según la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

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A través de sus redes sociales, la organización confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos del productor.

Rendón inició su carrera como escritor en proyectos relacionados con Ernesto Alonso, una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Entre sus primeros trabajos se encuentran ‘Al Rojo Vivo’ y ‘Al final del arcoíris’.

Luego, incursionó en la dirección de telenovelas como ‘Bodas de odio’, ‘Tú o nadie’ y ‘De pura sangre’. Su trayectoria continuó creciendo hasta que, hacia finales de los años 80, asumió también como productor.

Con este cargo se sumó a los melodramas ’Sueño de amor’, ‘Morir dos veces’ y ‘La jaula de oro’.

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Entre los títulos que marcaron la carrera de Rendón destaca ‘Corazón salvaje’, producción protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González. La historia de ‘Juan del Diablo’ se convirtió en uno de los grandes éxitos asociados con su trayectoria y alcanzó también una amplia difusión fuera de México.

Descanse en paz.