Emiliano Aguilar destapa que quedó FUERA de ‘La Casa De Los Famosos’: “No me dejaban fumar m0ta”

“No me dejaron entrar porque no podía fumar marihuana y por otras cosas”.

Emiliano Aguilar sorprendió al compartir que estuvo considerado para ingresar a la cuarta temporada de ‘La Casa De Los Famosos México’, sin embargo, no llegaron a buen puerto las negociaciones por las restricciones relacionadas al consumo de marihuana y de un medicamento que toma.

Mediante un clip de Instagram, Aguilar habló sobre el tema luego de enterarse de situaciones que, según su versión, estarían ocurriendo dentro del reality. “Sí, sí iba a estar en ‘La Casa De Los Famosos’”, dijo.

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Y dejó sobre la mesa su molestia por el supuesto consumo de marihuana dentro del programa. “Ahorita me estoy enterando de que están fumando mota todos estos güey*s en ‘La Casa de los Famosos’”, expresó, antes de cuestionar por qué a él se le habría impedido.

El hijo de Pepe Aguilar manifestó que una de las condiciones que le impidieron participar habría sido que no podía fumar marihuana durante su estancia en el reality.

“No me dejaron entrar porque no podía fumar marihuana y por otras cosas”, contó Emiliano. Y después dijo con indignación y sarcasmo: “Ah, pero yo soy el marihuano y yo soy el pinch* ondeado”.

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Las declaraciones de Emiliano llegaron después de una controversia en donde se señalara que Aldo Rendón tiene consigo un vape con marihuana. Y aunque hasta ek momento no se ha confirmado que así sea, el tema a provocado especulaciones entre los seguidores de la emisión.