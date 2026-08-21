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¿Yahir es un caballo de Troya de TV Azteca? Teoría en TikTok lo acusa de sabotear La Casa a favor de La Granja VIP

Más allá de la comida, el público lo acusa de evitar los pleitos ajenos y de tener una actitud “como si nos estuviera haciendo el favor”.

Agosto 20, 2026 • 
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yahir.jpg

Yahir

Captura LCDF

Yahir ha trabajado en telenovelas de Televisa y hasta en el programa dominical “Juego de voces”, pero tal parece que el público todavía lo relaciona con TV Azteca tras debutar en esa señal con “La Academia” hace más de 20 años. Ahora participa en La Casa de los Famosos México y en redes sociales su nombre está vigente entre apoyo y críticas.

Hay quienes se han enamorado de él y su estilo de vida saludable, pero a otros les molesta que administre la cocina, coma varios huevos por la mañana y evite las confrontaciones entre los habitantes.

El público replica videos y emite opiniones en redes sociales, y para defender la postura de que Yahir es quien evita que los pleitos exploten dentro del reality show, en TikTok ya hasta publicaron una teoría que acusa a Yahir de ser un habitante infiltrado, un estilo de caballo de Troya de TV Azteca, con el objetivo de sabotear La Casa de los Famosos México.

“Yahir es un infiltrado de TV Azteca saboteando La Casa para que la gente se interese más en La Granja”, escribió una persona en los comentarios, y el TikToker Gil Aroni leyó el comentario.

“Tú sí que eres bien conspiranoico. ¿Qué tal si Yahir fue contratado por la competencia para que fuera a hacer algo más tranquilo porque La Granja Vip necesita rating y espectadores”, respondió el TikToker en un video que publicó.

"¿Y si sí?”, dijo Gil Aroni, “es puro choro y pura broma... Pero me gustó mucho esta teoría de la conspiración”.

Cabe recordarse que La Granja VIP estrena en TV Azteca el 6 de septiembre, como competencia directa de La Casa de los Famosos México en Televisa. Asimismo, la supuesta relación entre Yahir y TV Azteca con este fin NO es algo oficial, sino especulaciones que circulan en TikTok.

@gilaroni

Respuesta a @Fer Ibarra ¿otro infiltrado? 😱 #yahir #yahirlacasadelosfamosos #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososmexico #lacasadelosfamososmx

♬ sonido original - Gil Aroni

Yahir se niega a hacer posicionamientos rudos y amenazó con irse

Lo que sí está confirmado fue visto en el 24/7 de ViX: Previo a la nominación del miércoles 19 de agosto, Yahir amenazó con salirse de La Casa si la producción no les llevaba aspiradora, pues argumentó que ha tenido problemas en vías respiratorias por el polvo de la alfombra en La Casa.

Yahir incluso le confesó a Masad que se siente aburrido. Masad resaltó que sus compañeros solo duermen, comen, hacen la actividad del día y vuelven a dormir.

También ha dicho que no hará posicionamientos fuertes durante las galas de los domingos, por lo que el público ya la llama “La Casa de los Tibios”.

@bf_buenafama

🧹😤 ¡ULTIMÁTUM EN LA CASA! 🚨 YAHIR AMENAZA CON SALIRSE SI LA PRODUCCIÓN NO LES MANDA UNA ASPIRADORA 🏠💨 ¡La tensión se dispara al límite en el reality! 📉 Tras enfrentarse a días sumamente pesados por la escasez de presupuesto y las discusiones sobre la administración de la comida, Yahir volvió a poner su permanencia sobre la mesa. El cantante expresó su hartazgo ante las condiciones de limpieza dentro de las instalaciones. Cansado de la acumulación constante de polvo y de que no se atiendan sus peticiones básicas, lanzó una advertencia directa a la producción: si no les entregan una aspiradora esta misma semana, pedirá que lo saquen del programa. ¿Crees que la producción ceda ante su ultimátum o terminará abandonando la competencia? 👇 ¡Comenta, dale ❤️ y comparte! 📲✨ LCDLF Yahir Drama Reality Chisme Ultimátum BuenaFama

♬ sonido original - Buena Fama - Buena Fama

El público ha compartido comentarios donde resaltan la actitud de Yahir: “Alguien más a notado que Yahir tiene una actitud de que casi casi nos está haciendo un favor por estar en la casa. Te metiste a un Reality Show y te están PAGANDO y aún así que te quejas?”

Incluso recordaron que él fue el único que no dio entrevistas tras confirmarse su presencia en La Casa, aunque él aclaró que fue porque ya tenía un viaje familiar programado.

Pero Galilea Montijo ya regañó a los habitantes.

Mientras Yahir y sus compañeros mantenían la armonía, el público busca más contenido. Y Galilea Montijo decidió alzar la voz en una conexión poco común, donde el mensaje fue claro: el juego debe empezar y deben DESPERTAR.

“Es un show que me encanta, me apasiona, lo he abrazado, desde la primera temporada. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine y una nominación... ", recordó Galilea. “Pero me está pasando algo. Con mucho cariño se los digo”.

“En esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia. No existe”.

“Confío de todo corazón que en algún momento, se van a poner a jugar. Y hoy, tienen la oportunidad de comenzar... Espero que despierten, que se involucren. Que se contagien y de verdad nos quedemos pegado a lo que sucede dentro”, dijo Galilea.

Yahir La Casa de los Famosos México
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