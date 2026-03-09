Luis de Llano se niega a cumplir su condena y Sasha Sokol revela por qué: “Es absurdo”

“Hoy hace cuatro años denuncié públicamente a Luis de Llano”, escribió Sasha Sokol en sus redes sociales.

Ciertamente, en el Día Internacional de la Mujer de 2022, la cantante hizo pública su denuncia contra el productor por abuso sexual y afectivo. Llevaría luego el caso a tribunales y llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia para sentar jurisprudencia: este tipo de delitos no prescribe.

Luis de Llano fue condenado a emitir una disculpa pública y pagar una cantidad de dinero como reparación del daño, la cual no se ha hecho pública.

La sentencia se dictó hace 2 años y en junio de 2025 fue ratificada por la SCJ.

Hoy, Sasha Sokol decidió que era tiempo de levantar nuevamente la voz.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto”, escribió Sasha.

La cantante reiteró que la cifra de reparación de daño “será donada a una institución de defensa de menores”.

¿Por qué Luis de Llano no ha cumplido la sentencia en el caso de Sasha Sokol?

Sasha Sokol exigió nuevamente que el productor cumpla la sentencia y reveló lo que él ha dicho para evitar hacerlo durante estos 9 meses, desde que se dictó sentencia de la Suprema Corte.

“Su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo”.

La también pintora, explicó que el argumento de Luis de Llano es una falacia ya que las definiciones son muy claras respecto a lo que sucede en su caso.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”.

Finalmente reiteró su compromiso de que su caso no sea solamente una victoria legal o personal sino que repercuta en la sociedad mexicana.