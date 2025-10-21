La expareja de Octavio Ocaña, ‘Benito’, anunció que está embarazada a casi 4 años de la muerte del actor

“Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”.

Nerea Godínez, la exprometida de Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito’ en la serie ‘Vecinos’, anunció que está embarazada y tendrá a su segundo hijo, a casi cuatro años de la muerte del actor.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la joven dio a conocer la noticia con un emotivo video.

Como era de esperarse, la noticia del embarazo desató una ola de reacciones, entre las que destacan las de la familia del histrión que interpretó a ‘Benito Rivers’ en ‘Vecinos’, con quien mantuvo una relación de varios años.

Nerea aparece caminando en el clip, donde se le ve caminando en una hacienda en Tepoztlán, Morelos.

La expareja de Octavio está sola caminando de espaldas y después llega a un jardín donde se encuentra con su actual pareja, Diego Alejandre y su primer hijo, André, quienes ya la esperaban.

Al encontrarse, los tres se funden en un cariñoso abrazo para después abrazar y darle un beso a Nerea en su vientre.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz, cuando no necesites que nadie lo valide, cuando hagas las cosas bien aunque nadie te aplauda… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió Nerea en la publicación.

La familia de ‘Benito Rivers’ felicita a Nerea

Las hermanas de Ocaña se hicieron presentes en la publicación de Nerea y dejaron sus felicitaciones, así como sus buenos deseos por la mamá y el nuevo integrante de la familia.

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad por que lo mereces. Felicidades”, escribió Bertha, hermana del actor.

“Que te puedo decir que no sepas? Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado MAMÁ, #mamade2 Nere que alegría! DIOS es bueno te abrazo a la distancia”, respondió en la publicación Ana Leticia, otra de las hermanas de Octavio.

El hijo de Nerea que era como un hijo para Octavio

La expareja del actor, fallecido en 2021, ya tenía un hijo cuando concretó su relación con Ocaña, quien recibió y crió al menor como si fuera suyo y se sabe que incluso el niño le llamaba papá.

La polémica por un hijo entre Nerea y Octavio

Ahora que se anunció el embarazo de la joven, internautas recordaron que fue la madre del actor quien filtró un secreto de familia.

Hace unos años, la señora Ana Lucía dio a conocer que Nerea esperaba un hijo de Octavio, lo cual trajo críticas, pues la pareja decidió interrumpir el embarazo. Aparentemente, el actor terminó muy afectado, pues la decisión habría sido tomada únicamente por ella. Sin embargo, Nerea expresó que se sentía traicionada por la revelación que era un secreto y decisión tomada entre Octavio y ella.

Se sabe que desde 2023, Godínez mantiene una relación con el empresario Diego Alejandre.