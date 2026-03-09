Suscríbete
Erik Rubín pasea en auto de lujo con una misteriosa joven y luego pasean de la mano en público

El cantante se tomó fotos y videos con fans que lo sorprendieron en una plaza comercial en compañía de ¿su novia?

Marzo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
erik rubin novia.jpg

De paseo en automóvil y a pie

Instagram y X

El aspecto romántico de la vida de Erik Rubín ha sido objeto de muchas especulaciones desde que se anunció su separación de Andrea Legarreta, hace ya 3 años.

Desde febrero pasado comenzaron a circular versiones cada vez más recurrentes sobre un nuevo amor para el cantante.
Ante estas versiones, el cantante habló en febrero pasado para negar que tenga nueva pareja.
“Estoy enamorado de la vida (…), soy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. Las cosas tienen que madurar, estamos conociéndonos, saliendo… no tiene que haber títulos, presión”, dijo Erik.

¿La nueva novia de Erik Rubín?

Ahora, sin embargo, la situación parece que ha cambiado.
Por primera vez desde aquel febrero de 2023 cuando informó el final de su matrimonio con Legarreta, Erik apareció públicamente con una mujer.
Primero lo hizo en sus propias historias de Instagram, en donde publicó dos videos que en los que pasea en un auto de lujo.

Ambos parecen ser una mención publicitaria para la marca pero llama la atención que al volante no está él, sino una joven mujer que maneja con un evidente buen estilo.

@augusto.hernandez74

Que guapa está la novia de erik rubin. #novia #princesa #amor

♬ sonido original - augusto.hernandez74

Los videos fueron grabados en el México Drive Resort, un club de corredores de autos y amantes de las marcas de automóviles de lujo que pueden hacer recorridos de paso o a velocidad en zonas de La Marquesa.
Más tarde pero ese mismo día (lo cual se evidencia porque ambos usan la misma ropa), Erik y la mujer fueron captados en una plaza comercial, donde pasearon agarrados de la mano.

erik rubin andrea legarreta
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
