Suscríbete
Famosos

Alan Estrada y Alondra de la Parra la mandan fuerte regaño a Timothée Chalamet

Alan incluso afirmó que su única aportación al arte ha sido esta polémica

Marzo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
timothée chalamet alondra de la parra.jpg

Alondra contra Timothée

X

Timothée Chalamet hizo una declaración tan escandalosa que algunos críticos de cine aseguran que puede afectar su carrera en Hollywood.

“No quiero trabajar en ballet u ópera... cosas en las que es como: ‘oye, mantengamos esto vivo a pesar de que...”, bueno, es como que a nadie le importa esto ya”, dijo el actor nominado al Oscar.
Chalamet es una de las promesas con mayor expectativa en el mundo del cine hollywoodense, sobre todo a partir de 2022, cuando protagonizó la nueva versión de Willy Wonka y luego encarnó a Bob Dylan en la biopic sobre la etapa más joven del legendario rockero.
Sin embargo, su declaración ha sido tan mal recibida que generó un rechazo generalizado.
NO TE PIERDAS: Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas

¿Cómo respondió Alondra de la Parra a Thimothée Chalamet?

Desde España, como directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la mexicana Alondra de la Parra produjo un video para evidenciar el error de Timothée.

“Hola Thimothée, lamento que no quieras ser parte de eso”, dice Alondra, quien ha sido directora de orquestas tan trascendentales como las de Nueva York, Milan y Australia.

Alondra, a quien se considera también una mujer que rompió el techo de cristal en el mundo de la dirección orquestal, aparece en el video al centro del Teatro de la Zarzuela y con su orquesta detrás de ella.

“Quizá quieras reconsiderarlo”, le dice a Chamalet. “Y por cierto, no estamos tratando de mantenerlo vivo: ¡está muy vivo!”.

Luego voltea para que la orquesta comience a ejecutar “Canon en re mayor”, la obra más conocida de Johann Pachelbel, músico del barroco alemán.

¿Qué dijo Alan Estrada sobre Timothée Chalamet?

Alan Estrada fue menos benévolo con el actor estadounidense. El actor y productor mexicano incluso entró a una conversación en un perfil ajeno en X para refutar la idea de que Timothée tenía derecho a emitir una opinión contra el ballet y la ópera.

“Claro que (lo que dijo) no es verdad. Decir “a nadie le importa” es despectivo. Que la ópera y el ballet no sean consumidos por la masa no quiere decir que a nadie le importe. Es como decir que el arte drag a nadie le importa solo porque se consume por un grupo determinado de personas”, escribió Estrada.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
El reality show va en su tercera semana pero las confusiones entre los habitantes son constantes
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
laura zapata oriana.jpg
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores

TE RECOMENDAMOS: El misterio de la doble de Gaby Spanic en La Usurpadora, telenovela que la dejó harta y frustrada

Luego, en su propia cuenta de X fue más explícito en su opinión sobe Chalamet.

La mayor aportación artística de Timoteo ha sido poner en la conversación masiva al ballet y la ópera. La cagó pero solo el perdió. Ganó el arte.

Alan Estrada
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cd9.jpg
Famosos
Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch harvard.jpg
Famosos
Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris (1).jpg
Famosos
Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
fantasma-opera-detras.png
Famosos
Detrás de “El Fantasma de la Ópera” con Lina de la Peña y Edward Salles
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
paolaramones-daniel-tovar-.png
Famosos
Paola Ramones y Daniel Tovar: ¿Cómo va su noviazgo pese a la diferencia de edad y la distancia?
La hija de Adal Ramones dirigió a su novio en el cortometraje que hizo sobre el secuestro de su padre.
Marzo 07, 2026
 · 
Nayib Canaán
Ricardo-margaleff---.png
Famosos
Ricardo Margaleff antes de estrenar “Matilda: El musical": “Sigo tomando clases de canto, baile y actuación”
El actor estuvo en TVyNovelas El Pódcast.
Marzo 07, 2026
 · 
TVyNovelas
alejandro-avila-domenica.png
Famosos
Alejandro Ávila quería ser cantante, pero la actuación lo atrapó y ahora triunfa en “Doménica Montero”
Le fue mejor en la actuación que cantando banda y haciendo jaripeos.
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
sergio-kleiner----.png
Famosos
Sergio Kleiner volvió a la pantalla con “Corazón de oro” tras compartir en redes que se sentía desaprovechado
El primer actor pedía ser incluido en algún proyecto
Marzo 07, 2026
 · 
Edson Vázquez