Alan Estrada y Alondra de la Parra la mandan fuerte regaño a Timothée Chalamet

Timothée Chalamet hizo una declaración tan escandalosa que algunos críticos de cine aseguran que puede afectar su carrera en Hollywood.

“No quiero trabajar en ballet u ópera... cosas en las que es como: ‘oye, mantengamos esto vivo a pesar de que...”, bueno, es como que a nadie le importa esto ya”, dijo el actor nominado al Oscar.

Chalamet es una de las promesas con mayor expectativa en el mundo del cine hollywoodense, sobre todo a partir de 2022, cuando protagonizó la nueva versión de Willy Wonka y luego encarnó a Bob Dylan en la biopic sobre la etapa más joven del legendario rockero.

Sin embargo, su declaración ha sido tan mal recibida que generó un rechazo generalizado.

¿Cómo respondió Alondra de la Parra a Thimothée Chalamet?

Desde España, como directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la mexicana Alondra de la Parra produjo un video para evidenciar el error de Timothée.

“Hola Thimothée, lamento que no quieras ser parte de eso”, dice Alondra, quien ha sido directora de orquestas tan trascendentales como las de Nueva York, Milan y Australia.

Alondra, a quien se considera también una mujer que rompió el techo de cristal en el mundo de la dirección orquestal, aparece en el video al centro del Teatro de la Zarzuela y con su orquesta detrás de ella.

“Quizá quieras reconsiderarlo”, le dice a Chamalet. “Y por cierto, no estamos tratando de mantenerlo vivo: ¡está muy vivo!”.

Luego voltea para que la orquesta comience a ejecutar “Canon en re mayor”, la obra más conocida de Johann Pachelbel, músico del barroco alemán.

¿Qué dijo Alan Estrada sobre Timothée Chalamet?

Alan Estrada fue menos benévolo con el actor estadounidense. El actor y productor mexicano incluso entró a una conversación en un perfil ajeno en X para refutar la idea de que Timothée tenía derecho a emitir una opinión contra el ballet y la ópera.

“Claro que (lo que dijo) no es verdad. Decir “a nadie le importa” es despectivo. Que la ópera y el ballet no sean consumidos por la masa no quiere decir que a nadie le importe. Es como decir que el arte drag a nadie le importa solo porque se consume por un grupo determinado de personas”, escribió Estrada.

La mayor aportación artística de Timoteo ha sido poner en la conversación masiva al ballet y la ópera. La cagó pero solo el perdió. Ganó el arte. — Alan Estrada (@alan_estrada) March 8, 2026

