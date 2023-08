Nerea Godínez, ex de Octavio Ocaña, presume a su nuevo novio y la hermana del actor reacciona

Nerea Godínez se ha dado una nueva oportunidad en el amor, a casi dos años del fallecimiento del actor Octavio Ocaña, tras una persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

En junio de 2021, Octavio Ocaña le entregó un anillo de compromiso a su novia Nerea Godínez, pero desafortunadamente meses después, el 29 de octubre, el querido actor perdió la vida a los 22 años.

Nerea Godínez, de 27 años, compartió que está en una nueva relación con un joven de nombre Diego Alejandre. Hubo varias personas que comenzaron a criticarla y la joven no se quedó callada.

"¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, ¿quién las entiende?”.

“Pero equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría... medicate loc@".

A su vez, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, defendió a Nerea de las duras críticas que ha recbido:

“Tiene todo el derecho de rehacer su vida. Lo único que ella merece es respeto.. Yo en su momento sentí que era el momento que ella sin decírmelo ya intentaba alejarme, mientras yo insistía en estar. Nunca en la vida va a ser un duelo igual en una pareja que en un familiar”.