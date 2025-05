Octavio Ocaña iba a ser papá: su mamá revela ab0rto y la novia responde: “Él se llevó a la tumba el porqué”

Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido Octavio Ocaña, reveló a “Ventaneando” que su hijo iba a ser papá antes de ser asesinado, pues Nerea Godínez estuvo embarazada.

Según la madre del inolvidable “Benito Rivers”, el actor sí anhelaba tener un bebé, pero su entonces novia decidió interrumpir el embarazo.

“Octavio lo deprimió mucho que también Nerea, yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo, y fue y se lo sacó. Octavio nos habló para convencerla, decía ‘yo quiero ser papá’”, dijo Ana Lucia Ocaña a “Ventaneando”.

“Mi esposo le dijo ‘es su cuerpo, es su voluntad, ella no quiere’. Fue y lo hizo, llevaba días de gestación todavía no estaba bien formado; Octavio ahí se deprime, peleaba mucho con ella”.

Nerea Godínez dio la cara en redes sociales y dijo que Octavio participó en la decisión de no tener al bebé

Molesta, triste y confundida, la que fuera novia de Octavio Ocaña apareció en un video. “Es un tema que se mantuvo cuatro años, como se mantuvo, es porque era algo personal, algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión”.

“Y que vengan a destaparlo así sin más, sin ningún tipo de toque, se me hace de mal gusto, que haya sido así. Yo tuve mis motivos, era algo de los dos, los dos estuvimos de acuerdo. No daré más detalles porque no viene al caso”.

“Él se llevó a la tumba el porqué decidimos no seguir con eso y para mí es fuerte y es feo porque sabemos cómo me han atacado todo este tiempo. Enterarme así de golpe, que alguien me dijo ‘oye, están diciendo esto’, pues está cañón. Mis cosas privadas son eso, y sí creo que fue muy fuerte”.

“Estoy bloqueada, triste, enojada, no sé qué hacer. No se puede hacer mucho. Simplemente que lo tomen como lo quiera tomar. Al final la gente que amo lo sabe, mi pareja lo sabe desde el día uno y pues da igual”.

“Hace algunos meses, un año, era algo con lo que se me amenazaba, y pues el día llegó sin haber hecho absolutamente nada como para merecer que me avienten al ruedo”.

Octavio Ocaña y Nerea Godínez

“Quiero aclarar que en todo el tiempo que estuve cercana a ellos, todo lo que hice fue dar lo mejor de mí, siempre los apoyé en todo y más, y pues a diferencia de esto yo no pienso hablar mucho ni detalles, porque yo no quiero generar una guerra... Solo que sepan que si no se concretó este tema fue por razones personales entre Octavio y yo, y la verdad, después de este tiempo, me imagino, si hubiera decidido lo contrario, cómo estaría ahorita, entonces vuelvo a pensar que por algo pasan las cosas.

“No sean así. Si la gente no les está haciendo ningún mal, no busquen dañarlos”.